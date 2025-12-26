Bývali v opustenej ZOO, kde neustále vypadávala elektrina. Skromný spevák je za svoju minulosť vďačný
S rodinou si opakovali, že spolu všetko zvládnu.
Keď mal chlapec z fotografie 12 rokov, jeho rodičia sa rozviedli. Otec nemal veľa peňazí, no našiel si prácu v ZOO, ktorá mu poskytla aj ubytovanie. Spolu so svojimi dvoma synmi sa nasťahoval do jedinej izby a hoci zoologickú záhradu neskôr zatvorili, ostali tam bývať ešte ďalšie dva roky. Uprostred izby bola posteľ, v ktorej všetci traja spali a napriek ťažkým podmienkam a častým výpadkom elektriny si každý deň opakovali, že spolu všetko zvládnu.