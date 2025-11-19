Hypnóza je iba jedna z vecí, ktoré robí. Jennifer Aniston úprimne prehovorila o novej láske v živote
Slávna herečka tvorí s hypnoterapeutom pár asi niekoľko mesiacov.
Keď v júli tohto roka vyšlo najavo, že Jennifer Aniston má po svojom boku nového partnera, jej fanúšikovia boli nadšení. Magazín People v lete potvrdil, že hviezda seriálu Priatelia našla šťastie po boku hypnoterapeuta Jima Curtisa a zdá sa, že je naozaj spokojná. V rozhovore pre Elle sa teraz po prvýkrát podelila o to, ako svojho partnera vníma a aký je ich vzťah.
Mnohým pomáha
Dvojica bola spolu po prvýkrát odfotená v júli na jachte a Curtis sa odvtedy zúčastnil rôznych podujatí na podporu herečky – vrátane premiéry štvrtej série jej rannej šou The Morning Show v New Yorku. V novembri zdroj z okolia herečky pre People uviedol, že je s Curtisom „veľmi šťastná“.
Ako Jennifer Aniston uviedla v rozhovore pre Elle na adresu svojho nového životného partnera, Jim je podľa jej slov dosť výnimočný. „Hypnóza je jednou z mnohých vecí, ktoré robí,“ povedala v tohtoročnom decembrovom vydaní.
„Je naozaj výnimočný a pomáha mnohým, mnohým ľuďom. Je veľmi špeciálny, veľmi normálny a veľmi láskavý a chce ľuďom pomôcť uzdraviť sa, prekonať traumu a stagnáciu a dosiahnuť jasnosť,“ uviedla a dodala, že je to krásna vec, ktorej je možné zasvätiť svoj život.