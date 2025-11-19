Keď ju muž vinil z nevery, bývala jeho hromozvodom. Soňa Valentová našla dôležitú odpoveď v Biblii
Kríza vzťah buď upevní, alebo rozdelí, vravela otvorene.
Dodnes vravia, že mala najkrajšie oči spomedzi všetkých československých herečiek. „Na očiach má smutný závoj,“ hovoril Ladislav Chudík o legendárnej herečke Soni Valentovej, ktorá podľa neho svojím pohľadom zakrývala životný príbeh, ktorý by stál za román. Takmer 40 rokov prežila po boku svojho manžela Pavla Haspru, ktorý bol prudkým človekom. Pre jej krásu ju obviňoval z nevery a zo žiarlivosti sa vraj išiel zblázniť. Odpoveď na šťastné manželstvo nakoniec Soňa Valentová objavila v Biblii.
Ohnivý pohľad
Keď prvýkrát stretla váženého režiséra, nebola to láska na prvý pohľad. „Snáď od neho. U mňa sa láska rodila postupne, cez obdiv k jeho profesionálnym schopnostiam. Tiež som prežívala citovú krízu a Paľko – drobný francúzsky typ človeka – ma spočiatku upútal najmä ako divadelník,“ hovorila kedysi pre SME Soňa Valentová. Od Pavla Haspru bola o 17 rokov mladšia a spoznali sa v čase, keď bola študentkou herectva a on sa práve rozvádzal s herečkou Vierou Strniskovou.
„Študent réžie, ktorý uňho asistoval, vedel, že Paľko má za sebou rozvod v prvom manželstve a prežíva krízu. Asi si myslel, že ho treba zoznámiť s nie celkom márnou slečnou. Ja som zasa túžila vidieť stále vypredané, škandalózne predstavenie Kto sa bojí Virginie Woolfovej od Edwarda Albeeho, ktoré vtedy režíroval na Malej scéne. Nebolo miesta a preto ma posadili vedľa miesta pána režiséra. Pochytila ma strašná tréma, no Haspra sa nedostavil. Nakoniec prišiel, záver predstavenia som takmer nevnímala a po skončení sme sa zoznámili. Osudovo,“ spomínala Soňa Valentová.
Ešte chvíľu predtým sa stretli v divadelnom klube, kde si na sekundu počas búrlivej diskusie pozreli do oči a ona na jeho ohnivý pohľad nezabudla. „Bolo to zopár dní pred naším zoznámením,“ prezradila. Hoci si s režisérovou bývalou manželkou Vierou Strniskovou nepadli v divadle do náručia, po rozvode sa ako kolegyne rešpektovali.
Bola jeho hromozvodom
„Prišlo aj k tomu, že nás obe v jednej inscenácii režíroval môj manžel, no nebol s tým žiaden problém. Bola to veľmi dobrá a pracovitá herečka, no je pravda, že bližšie som ju nepoznala,“ povedala pre Život Soňa Valentová, ktorá to pri manželovi nemala vždy jednoduché. „Divadelný dravec, búrlivák, muž superaktívny, uzlík nervov, muž takmer bezodnej energie nás privádzal pri skúškach niekedy až do zúrivosti,“ hovorili herci o Pavlovi Hasprovi, ktorý bol známy svojou búrlivou povahou a iný nebol ani ku svojej žene. Vraj ju niekoľkokrát podozrieval z nevery a keď mal hnev, ona mu bola hromozvodom.