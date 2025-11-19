Keď ju muž vinil z nevery, bývala jeho hromozvodom. Soňa Valentová našla dôležitú odpoveď v Biblii - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď ju muž vinil z nevery, bývala jeho hromozvodom. Soňa Valentová našla dôležitú odpoveď v Biblii
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.

Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

SLEDUJE NÁS 207 038 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď ju muž vinil z nevery, bývala jeho hromozvodom. Soňa Valentová našla dôležitú odpoveď v Biblii

Soňa Valentová vo filme Kladivo na čarodejnice.
Soňa Valentová vo filme Kladivo na čarodejnice. — Foto: Filmové studio Barrandov, Wikipedia/Pavol Frešo

Kríza vzťah buď upevní, alebo rozdelí, vravela otvorene.

Dodnes vravia, že mala najkrajšie oči spomedzi všetkých československých herečiek. „Na očiach má smutný závoj,“ hovoril Ladislav Chudík o legendárnej herečke Soni Valentovej, ktorá podľa neho svojím pohľadom zakrývala životný príbeh, ktorý by stál za román. Takmer 40 rokov prežila po boku svojho manžela Pavla Haspru, ktorý bol prudkým človekom. Pre jej krásu ju obviňoval z nevery a zo žiarlivosti sa vraj išiel zblázniť. Odpoveď na šťastné manželstvo nakoniec Soňa Valentová objavila v Biblii.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=459858659680585&set=a.418450597154725

Ohnivý pohľad

Keď prvýkrát stretla váženého režiséra, nebola to láska na prvý pohľad. „Snáď od neho. U mňa sa láska rodila postupne, cez obdiv k jeho profesionálnym schopnostiam. Tiež som prežívala citovú krízu a Paľko – drobný francúzsky typ človeka – ma spočiatku upútal najmä ako divadelník,“ hovorila kedysi pre SME Soňa Valentová. Od Pavla Haspru bola o 17 rokov mladšia a spoznali sa v čase, keď bola študentkou herectva a on sa práve rozvádzal s herečkou Vierou Strniskovou.

Viera Strnisková s manželom Jiřím.
Prečítajte si tiež: Do jej manžela sa zamilovala Soňa Valentová. Nezlomná Viera Strnisková našla svoje šťastie až na tretíkrát

„Študent réžie, ktorý uňho asistoval, vedel, že Paľko má za sebou rozvod v prvom manželstve a prežíva krízu. Asi si myslel, že ho treba zoznámiť s nie celkom márnou slečnou. Ja som zasa túžila vidieť stále vypredané, škandalózne predstavenie Kto sa bojí Virginie Woolfovej od Edwarda Albeeho, ktoré vtedy režíroval na Malej scéne. Nebolo miesta a preto ma posadili vedľa miesta pána režiséra. Pochytila ma strašná tréma, no Haspra sa nedostavil. Nakoniec prišiel, záver predstavenia som takmer nevnímala a po skončení sme sa zoznámili. Osudovo,“ spomínala Soňa Valentová.

Soňa Valentová vo filme Kladivo na čarodejnice.
Soňa Valentová vo filme Kladivo na čarodejnice. Foto: Filmové studio Barrandov

Ešte chvíľu predtým sa stretli v divadelnom klube, kde si na sekundu počas búrlivej diskusie pozreli do oči a ona na jeho ohnivý pohľad nezabudla. „Bolo to zopár dní pred naším zoznámením,“ prezradila. Hoci si s režisérovou bývalou manželkou Vierou Strniskovou nepadli v divadle do náručia, po rozvode sa ako kolegyne rešpektovali.

Soňa Valentová s manželom.
Soňa Valentová s manželom. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Bola jeho hromozvodom

„Prišlo aj k tomu, že nás obe v jednej inscenácii režíroval môj manžel, no nebol s tým žiaden problém. Bola to veľmi dobrá a pracovitá herečka, no je pravda, že bližšie som ju nepoznala,“ povedala pre Život Soňa Valentová, ktorá to pri manželovi nemala vždy jednoduché. „Divadelný dravec, búrlivák, muž superaktívny, uzlík nervov, muž takmer bezodnej energie nás privádzal pri skúškach niekedy až do zúrivosti,“ hovorili herci o Pavlovi Hasprovi, ktorý bol známy svojou búrlivou povahou a iný nebol ani ku svojej žene. Vraj ju niekoľkokrát podozrieval z nevery a keď mal hnev, ona mu bola hromozvodom.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…