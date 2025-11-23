Preslávila sa zo dňa na deň, keď sa postavila leteckým spoločnostiam. Dnes učí ženy, ako ľúbiť svoje telo - Dobré noviny
Preslávila sa zo dňa na deň, keď sa postavila leteckým spoločnostiam. Dnes učí ženy, ako ľúbiť svoje telo
Preslávila sa zo dňa na deň, keď sa postavila leteckým spoločnostiam. Dnes učí ženy, ako ľúbiť svoje telo

Na Instagrame má viac ako 11 miliónov fanúšikov.
Na Instagrame má viac ako 11 miliónov fanúšikov. — Foto: Instagram: - @GracieBon

Jej telo nie je výsledkom plastických operácií.

Gracie Bon má 28 rokov, pochádza z Panamy a na svojom Instagrame má viac ako 11 miliónov sledovateľov. Väčšinu z nich pritom získala v pomerne krátkom čase, keď sa rozhodla bojovať za zväčšenie sedadiel v lietadlách a obrátila sa tak na letecké spoločnosti s petíciou.

Inú možnosť nemá

Pri svojich cestách lietadlom mala totiž problém zmestiť sa do jedného sedadla, a preto musela kupovať rovno dve letenky. Občas si aj priplatila za biznis triedu v nádeji, že sedačky budú širšie, ale ani tam nepochodila. „Lietadlá sú príliš malé pre veľkých ľudí. Postavy sa menia, lietadlá by sa mali tiež. Neprídem o svoj zadok len preto, aby som sa zmestila do sedačky. Dajte mi inú možnosť, alebo zväčšite sedačky," vyzývala plus size modelka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa GRACIE BON (@graciebon)

Samozrejme, že väčšina ľudí na internete jej radila, aby jednoducho schudla, v jej prípade to však nie je také jednoduché. Jej telo už je výsledkom veľkej premeny, pri ktorej stratila takmer 50 kilogramov. „Milovala som svoje telo tak veľmi, že som sa o neho chcela starať a rozhodla som sa zachrániť sa. V 21 rokoch som sa nezmierila s tým, že sa budem len sťažovať na bolesť kolien, že nemôžem poriadne dýchať, keď chodím. Chcela som viac," napísala na svojej sociálnej sieti.

„To, že ste štíhli, vás ešte nerobí zdravými. Všetci máme vlastné procesy a nikto nepozná zdravotný stav človeka s nadváhou. Ak poznáte niekoho, kto prechádza ťažkým obdobím kvôli svojej váhe, majte ho radi a pochopte, že neviete, čím si prechádza. Láska môže byť to, čo potrebuje, aby sa na seba pozrel milujúcimi očami," vyznala sa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa GRACIE BON (@graciebon)

Žiadna plastika

Sama zápasí s pochybnosťami, ktoré voči nej majú. Mnohí jej totiž neveria, že jej telo nie je výsledkom plastických operácii, pomocou ktorých sa mala dostať k neproporčne veľkému pozadiu s cieľom ohúriť sociálne siete. Modelka sa práve naopak priznala k tomu, že roky bojuje s ochorením lipedém, ktoré jej prináša aj kopec bolesti.

