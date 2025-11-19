Cesto bude mať lepšiu štruktúru, keď dáte na jeho rady. Oškvarkové pagáče Miňa Macuľu vylepšuje aj plnka - Dobré noviny
Dobré noviny
Cesto bude mať lepšiu štruktúru, keď dáte na jeho rady. Oškvarkové pagáče Miňa Macuľu vylepšuje aj plnka
Miňo Macuľa / Ilustračné foto.
Miňo Macuľa / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/miroslavmacula, jana_chovana

Obľúbený cukrár sa naučil piecť aj vďaka starej mame.

Hoci sa tradičné oškvarkové pagáče v minulosti pripravovali najmä po zabíjačkách, dnes si ich už môžeme vychutnať kedykoľvek počas roka. Internet aj rodinné archívy ponúkajú množstvo receptov na túto slanú pochúťku a svoju obľúbenú verziu má aj cukrár Miňo Macuľa zo šou Pečie celé Slovensko.

Cesto ako plastelína

„Vždy som mal bližšie do kuchyne než k dielni. Moji bratia robili na dome s drevom a ja som piekol s mamou. Neskôr, keď som chodil na strednú hotelovú akadémiu, spravili mi vlastnú kuchynku,“ zaspomínal si v rozhovore pre Denník N Miňo, ktorému sa prvé spomienky na čas strávený v kuchyni nezameniteľne spájajú so starou mamou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miroslav Miňo Macuľa (@miroslavmacula)

Sledoval, ako presne jedlá pripravuje, postupne skúšal piecť jej koláče a neskôr, keď si role vymenili, ukazoval babke nové techniky. Vo svojom receptári má dnes aj tip na výborné oškvarkové pagáče, ktoré sú na Slovensku klasikou.

Lahodné oškvarkové pagáče. / Kamila Magálová počas tlačovej konferencie Slovenského národného divadla.
Prečítajte si tiež: Keď si ich neustrážite, okamžite zmiznú z taniera. Pagáče podľa Kamily Magálovej si zamilujú malí i veľkí

„Ja tieto pagáče robím tak, že si cesto pripravím večer a zhruba tých šesť až osem hodín ho nechám v chladničke kysnúť. Lepok sa tak lepšie uleží a cesto bude mať lepšiu štruktúru, bude podobné ako plastelína a lepšie sa s ním bude pracovať. Ale nie je chyba spracovať ho hneď v ten istý deň. Vtedy používame suroviny izbovej teploty,“ vysvetlil obľúbený cukrár pre magazín Dobré jedlo.

Oškvarkové pagáče podľa Miňa z Pečie celé Slovensko:

