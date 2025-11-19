Cesto bude mať lepšiu štruktúru, keď dáte na jeho rady. Oškvarkové pagáče Miňa Macuľu vylepšuje aj plnka
Obľúbený cukrár sa naučil piecť aj vďaka starej mame.
Hoci sa tradičné oškvarkové pagáče v minulosti pripravovali najmä po zabíjačkách, dnes si ich už môžeme vychutnať kedykoľvek počas roka. Internet aj rodinné archívy ponúkajú množstvo receptov na túto slanú pochúťku a svoju obľúbenú verziu má aj cukrár Miňo Macuľa zo šou Pečie celé Slovensko.
Cesto ako plastelína
„Vždy som mal bližšie do kuchyne než k dielni. Moji bratia robili na dome s drevom a ja som piekol s mamou. Neskôr, keď som chodil na strednú hotelovú akadémiu, spravili mi vlastnú kuchynku,“ zaspomínal si v rozhovore pre Denník N Miňo, ktorému sa prvé spomienky na čas strávený v kuchyni nezameniteľne spájajú so starou mamou.
Sledoval, ako presne jedlá pripravuje, postupne skúšal piecť jej koláče a neskôr, keď si role vymenili, ukazoval babke nové techniky. Vo svojom receptári má dnes aj tip na výborné oškvarkové pagáče, ktoré sú na Slovensku klasikou.
„Ja tieto pagáče robím tak, že si cesto pripravím večer a zhruba tých šesť až osem hodín ho nechám v chladničke kysnúť. Lepok sa tak lepšie uleží a cesto bude mať lepšiu štruktúru, bude podobné ako plastelína a lepšie sa s ním bude pracovať. Ale nie je chyba spracovať ho hneď v ten istý deň. Vtedy používame suroviny izbovej teploty,“ vysvetlil obľúbený cukrár pre magazín Dobré jedlo.