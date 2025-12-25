Zimné topánky vám vďaka nim vydržia roky. Influencerka ukázala tri kroky, ktoré zvládnete aj doma - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zimné topánky vám vďaka nim vydržia roky. Influencerka ukázala tri kroky, ktoré zvládnete aj doma
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.

Počas života plakala len dva razy. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

SLEDUJE NÁS 206 910 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zimné topánky vám vďaka nim vydržia roky. Influencerka ukázala tri kroky, ktoré zvládnete aj doma

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Instagram - @terien.ka; Chat GPT/Dobré noviny

Posledný krok nikdy nevynechajte.

Manželka, tatérka, ale aj milovníčka módy a extravagancie, ktorá uprednostňuje kvalitu nad kvantitou. Tereza Markesová sa na sociálnych sieťach delí o praktické tipy, ako si vybrať kvalitné oblečenie či ako sa starať o materiály. Tentokrát prezradila užitočné rady, ako sa postarať o zimnú obuv tak, aby vám vydržala roky. „Kožené topánky nekupujete na jednu sezónu, ale na niekoľko rokov a verte mi, že toto starostlivé ‚trio‘ vám tie roky zaistia,“ prezradila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tereza | ✨ (@terien.ka)

1. Bavlnená handra a voda 💧

Tereza zdôrazňuje, že najdôležitejšie je odstrániť povrchovú špinu bez zbytočného drhnutia, ktoré môže kožu poškriabať. Preto odporúča obyčajnú a dobre vyžmýkanú bavlnenú handru, prípadne staré tričko. Teplá, no nie horúca voda pomáha uvoľniť nečistoty, ale zároveň nenaruší povrch kože. Pri tomto kroku sa netreba ponáhľať – jemné, opakované ťahy sú účinnejšie než tlak.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Práčka vám môže poškodzovať oblečenie. Týchto 6 vecí treba prať naruby, aby ste ich tak ochránili

Tip navyše: Ak je špina v záhyboch, dá sa použiť aj vatová tyčinka navlhčená rovnakým spôsobom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tereza | ✨ (@terien.ka)

2. Kuchynská utierka a čistiaci prostriedok 🧼

Pri silnejších usadeninách odporúča Tereza siahnuť po kuchynskej čistiacej utierke a krémovom čističi Cif Cream Cleaner. Ten funguje vďaka jemným abrazívnym časticiam – dokáže odstrániť škvrny, ktoré voda nezvládne. Vždy najprv vyskúšajte na malej a menej viditeľnej ploche, aby ste videli, či sa koža nepoškodí alebo nevysuší. Po tomto vyčistení nikdy nepreskočte tretí krok, aby sa koža „nakŕmila“ a nebola suchá.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…