Zimné topánky vám vďaka nim vydržia roky. Influencerka ukázala tri kroky, ktoré zvládnete aj doma
Posledný krok nikdy nevynechajte.
Manželka, tatérka, ale aj milovníčka módy a extravagancie, ktorá uprednostňuje kvalitu nad kvantitou. Tereza Markesová sa na sociálnych sieťach delí o praktické tipy, ako si vybrať kvalitné oblečenie či ako sa starať o materiály. Tentokrát prezradila užitočné rady, ako sa postarať o zimnú obuv tak, aby vám vydržala roky. „Kožené topánky nekupujete na jednu sezónu, ale na niekoľko rokov a verte mi, že toto starostlivé ‚trio‘ vám tie roky zaistia,“ prezradila.
1. Bavlnená handra a voda 💧
Tereza zdôrazňuje, že najdôležitejšie je odstrániť povrchovú špinu bez zbytočného drhnutia, ktoré môže kožu poškriabať. Preto odporúča obyčajnú a dobre vyžmýkanú bavlnenú handru, prípadne staré tričko. Teplá, no nie horúca voda pomáha uvoľniť nečistoty, ale zároveň nenaruší povrch kože. Pri tomto kroku sa netreba ponáhľať – jemné, opakované ťahy sú účinnejšie než tlak.
Tip navyše: Ak je špina v záhyboch, dá sa použiť aj vatová tyčinka navlhčená rovnakým spôsobom.
2. Kuchynská utierka a čistiaci prostriedok 🧼
Pri silnejších usadeninách odporúča Tereza siahnuť po kuchynskej čistiacej utierke a krémovom čističi Cif Cream Cleaner. Ten funguje vďaka jemným abrazívnym časticiam – dokáže odstrániť škvrny, ktoré voda nezvládne. Vždy najprv vyskúšajte na malej a menej viditeľnej ploche, aby ste videli, či sa koža nepoškodí alebo nevysuší. Po tomto vyčistení nikdy nepreskočte tretí krok, aby sa koža „nakŕmila“ a nebola suchá.