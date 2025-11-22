Svet sa mení, naše deti budú musieť byť odolné. Uznávaná psychologička radí, akým spôsobom ich vychovať - Dobré noviny
Svet sa mení, naše deti budú musieť byť odolné. Uznávaná psychologička radí, akým spôsobom ich vychovať
Svet sa mení, naše deti budú musieť byť odolné. Uznávaná psychologička radí, akým spôsobom ich vychovať

— Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @prostooleh

„Skvelé rodičovstvo“ sa často redukuje na tento jednoduchý zvyk.

Rodičia dnes stoja pred svetom plným možností aj tlakov. Snažia sa vybrať správne krúžky, podporiť školské výsledky a zároveň deťom dopriať detstvo, ktoré ich pripraví na rýchlo sa meniaci svet. Popri tom všetkom im však jeden signál často uniká – to, čo deti robia spontánne, bez nútenia a bez plánovania.

Práve na týchto nenápadných momentoch stojí podľa psychologičky Angely Duckworthovej budovanie odolnosti, odhodlania a zvedavosti. Nejde o to mať dokonalý plán, ale vedieť si všimnúť, kam sa dieťa vracia vo svojich myšlienkach.

Objavovanie záujmov

Duckworthová dlhodobo skúma, ako v deťoch vzniká odhodlanie a ako sa formuje schopnosť nevzdať sa pri prvom neúspechu. Podľa nej je najdôležitejšou úlohou rodiča venovať pozornosť tomu, čo dieťa prirodzene priťahuje.

Foto: Freepik, @freepik

„Myslím si, že skvelé rodičovstvo spočíva najmä v tom, že si všímame, na čo naše deti myslia,“ uviedla v podcaste Mel Robbinsovej.

Odborníčka vysvetľuje, že rodičia nemusia hľadať „ten správny“ krúžok. Omnoho dôležitejšie je ponúknuť deťom rôzne skúsenosti – šport, hudbu, pohyb, tvorenie či techniku – a sledovať, čo v nich zarezonuje dlhodobo. Aj krátke epizódy nadšenia môžu naznačiť, v čom sa skrýva ich prirodzená motivácia.

Dodáva, že zmysel má aj to, aby dieťa dokončilo ročník či prebiehajúci projekt, aj keď ho to práve nebaví. Tak sa učí disciplíne a schopnosti pri náročnejších úlohách vytrvať. Práve tieto drobné tréningy podľa odborníkov budujú odolnosť, o ktorej píše aj portál CNBC.

Za dlhodobým úspechom podľa odborníčky stoja aj tzv. štyri piliere vytrvalosti: vnútorná motivácia, tvrdá práca, zmysel, nádej.

Nečakaný talent

