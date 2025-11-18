Bili ju z každej strany, no ju to vyformovalo. Táto dievčina sa dnes má omnoho lepšie ako pred 16 rokmi
Vycítila som, že nie sú stotožnení s tým, že ich priateľka je polovičná Cigánka, spomína si.
Dnes je už pyšná na to, že jej otec je Róm, no v detstve to tak úplne nebolo. Spolužiaci ju v škole šikanovali. Dievčatá sa zase hnevali, že sa chlapcom páči aj napriek tomu, že má tmavú pokožku. Po škole si ju počkali a dostala nejednu bitku, do polievky jej sypali celé korenie a už ako dieťa chodila domov s roztrhaným batohom či potrhanými knihami. Situácia sa však nezlepšovala ani vekom. Raz, keď už bola takmer dospelá, sedela vo fastfoode a cez okno zbadal skupinku ľudí, ktorá na ňu čaká. Od cudzej panej si preto musela vypýtať telefón, aby mohla s plačom zavolať rodičom, že nemôže odísť domov.
Potom sa všetko začalo na dobré obracať. Z dievčaťa vyrástla krásna žena, talentovaná herečka, speváčka aj tanečníčka, ktorá sa dokázala presadiť. Úspech našla aj v súkromnom živote.