VIDEO: Film o Štúrovi odkrýva, čo učebnice zamlčali. Hlavný predstaviteľ schudol 26 kilogramov
Seriálové hviezdy vo filme nehľadajte.
„Divák spozná Štúra úplne inak, ako doposiaľ,“ uvádzajú tvorcovia dlho očakávaného filmu, ku ktorému v pondelok predstavili oficiálny trajler. Historická snímka Štúr od režisérky Mariany Čengel Solčanskej prinesie do kín príbeh osudovej lásky zasadený do búrlivých dejín, ktorá sľubuje emotívny pohľad na jednu z najvýraznejších osobností slovenských dejín a zároveň otvára dvere k intímnemu svetu, o ktorom sa doposiaľ málo hovorilo.
Iný Štúr
V Zemianskom Podhradí spozná mladá Adela, jediná dcéra zemana z Ostrej Lúky, neobyčajného muža – filozofa, básnika a búrlivého rečníka Ľudovíta Štúra. Ten sa hlasno stavia proti spoločenským pomerom v Uhorsku, kritizuje diskriminačné nariadenia a svojimi výzvami k občianskej neposlušnosti balansuje na hrane zákona.
Adela sa do charizmatického, no neprístupného muža bezhlavo zamiluje. Verí, že ak mu poskytne domov, zaplatí súkromné hodiny filozofie a zapojí vplyv svojho otca, aby sa Štúr dostal do dolnej komory Uhorského snemu, získa si jeho srdce. „Vo chvíli, keď sa zdá, že Adelin zámer sa začína dariť, vypukne revolúcia a Ludevíta strhne vír, ktorý navždy premení Európu,“ približuje distribučná spoločnosť CinemArt SK nový film Mariany Čengel Solčanskej, ktorá priznala, že jej cieľom bolo ukázať Štúra inak, než ho poznáme z učebníc.
Schudol 26 kilogramov
„Vo filme chceme vnímať Štúra cez optiku mladej ženy, skrz detaily, ktoré ho poľudšťujú a zatraktívňujú. Filmový Štúr bude zrozumiteľný aj pre diváka, ktorý sa o dejiny 19. storočia, Štúrovcov a proces kodifikácie jazyka doposiaľ bližšie nezaujímal,“ vysvetlila pre Pravdu režisérka a dodala, že postava Adely Ostrolúckej ostáva aj naďalej zahalená tajomstvom. „Po Adele Ostrolúckej nám totiž nezostal žiadny denník, žiadne osobné predmety, ktoré by verne odhaľovali jej osobnosť a povahu citov, aké prechovávala k Štúrovi,“ prezradila. Napriek všetkému práve romantický rozmer Adelinho a Štúrovho vzťahu rámcuje celý film, v ktorom získali hlavné úlohy zaujímaví herci.