VIDEO: Film o Štúrovi odkrýva, čo učebnice zamlčali. Hlavný predstaviteľ schudol 26 kilogramov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Film o Štúrovi odkrýva, čo učebnice zamlčali. Hlavný predstaviteľ schudol 26 kilogramov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

SLEDUJE NÁS 207 046 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Film o Štúrovi odkrýva, čo učebnice zamlčali. Hlavný predstaviteľ schudol 26 kilogramov

Portrét Ľudovíta Štúra od Jozefa Božetecha Klemensa z polovice 19. storočia / Zábery z filmu Štúr
Portrét Ľudovíta Štúra od Jozefa Božetecha Klemensa z polovice 19. storočia / Zábery z filmu Štúr — Foto: Wikimedia commons; Promo fotografie filmu - Tina Botková

Seriálové hviezdy vo filme nehľadajte.

„Divák spozná Štúra úplne inak, ako doposiaľ,“ uvádzajú tvorcovia dlho očakávaného filmu, ku ktorému v pondelok predstavili oficiálny trajler. Historická snímka Štúr od režisérky Mariany Čengel Solčanskej prinesie do kín príbeh osudovej lásky zasadený do búrlivých dejín, ktorá sľubuje emotívny pohľad na jednu z najvýraznejších osobností slovenských dejín a zároveň otvára dvere k intímnemu svetu, o ktorom sa doposiaľ málo hovorilo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stur film (@stur_film)

Iný Štúr

V Zemianskom Podhradí spozná mladá Adela, jediná dcéra zemana z Ostrej Lúky, neobyčajného muža – filozofa, básnika a búrlivého rečníka Ľudovíta Štúra. Ten sa hlasno stavia proti spoločenským pomerom v Uhorsku, kritizuje diskriminačné nariadenia a svojimi výzvami k občianskej neposlušnosti balansuje na hrane zákona.

Prečítajte si tiež: Viete, kde v Bratislave vyznal Štúr lásku Adele Ostrolúckej?

Adela sa do charizmatického, no neprístupného muža bezhlavo zamiluje. Verí, že ak mu poskytne domov, zaplatí súkromné hodiny filozofie a zapojí vplyv svojho otca, aby sa Štúr dostal do dolnej komory Uhorského snemu, získa si jeho srdce. „Vo chvíli, keď sa zdá, že Adelin zámer sa začína dariť, vypukne revolúcia a Ludevíta strhne vír, ktorý navždy premení Európu,“ približuje distribučná spoločnosť CinemArt SK nový film Mariany Čengel Solčanskej, ktorá priznala, že jej cieľom bolo ukázať Štúra inak, než ho poznáme z učebníc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa DoZ production (@doz_group_actors)

Schudol 26 kilogramov

„Vo filme chceme vnímať Štúra cez optiku mladej ženy, skrz detaily, ktoré ho poľudšťujú a zatraktívňujú. Filmový Štúr bude zrozumiteľný aj pre diváka, ktorý sa o dejiny 19. storočia, Štúrovcov a proces kodifikácie jazyka doposiaľ bližšie nezaujímal,“ vysvetlila pre Pravdu režisérka a dodala, že postava Adely Ostrolúckej ostáva aj naďalej zahalená tajomstvom. „Po Adele Ostrolúckej nám totiž nezostal žiadny denník, žiadne osobné predmety, ktoré by verne odhaľovali jej osobnosť a povahu citov, aké prechovávala k Štúrovi,“ prezradila. Napriek všetkému práve romantický rozmer Adelinho a Štúrovho vzťahu rámcuje celý film, v ktorom získali hlavné úlohy zaujímaví herci.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…