Svojou hrou zaujal aj svetových expertov. O Kamilovi z Bojníc hovoria, že patrí k najväčším mladým talentom
Mladý klavirista prerazil vo Veľkej Británii, no na Slovensko nezabúda.
Len málo devätnásťročných Slovákov zažije moment, keď ich meno zaznieva na prestížnych pódiách v zahraničí. Kamil Kulich z Bojníc to dokázal, a to spôsobom, ktorý si všimla nielen verejnosť, ale aj odborníci vo Veľkej Británii. Ako približujú tvnoviny.sk, mladý klavirista patrí k najvýraznejším talentom posledných rokov.
Britská akadémia
Kamil momentálne študuje na Kráľovskej hudobnej akadémii v Manchestri, kde sa venuje hre na klavír. Jeho pokrok je podľa pedagógov mimoriadne rýchly, čo neprehliadla ani britská televízna stanica BBC. Práve tam dostal možnosť predstaviť svoje umenie v programe, ktorý pravidelne dáva priestor najlepším mladým hudobníkom.
Vystúpenie sa stretlo s mimoriadne priaznivou odozvou a jeho výkon posunul Kamila až do finále celosvetovej súťaže Virtuosi. Ide o úspech, ktorý sa v tak mladom veku podarí len málokomu a ktorý ho zaradil medzi nádejné osobnosti európskej hudobnej scény.
Korene a návraty
Hoci Kamil pôsobí prevažne v zahraničí, Slovensko zostáva pevnou súčasťou jeho profesionálneho aj osobného sveta. Ako informuje portál Trenčínak, pravidelne sa vracia domov, kde koncertuje a spolupracuje s domácimi pedagógmi.