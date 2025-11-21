Mama sa nervovo zrútila a ona ju držala za ruku. Známa Slovenka napriek ranám osudu stále verí v dobro
Bojovala, aby sa zbavila necitlivej nálepky, čo sa jej nakoniec aj podarilo.
Keď mala tri roky, otec jej mame medzi dverami oznámil, že odchádza a už sa nevráti. Dievčina z fotografie v tom čase nerozumela, čo presne sa deje, no spomienka na tento moment sa jej vryla hlboko do pamäti. Mama sa totiž zrútila, z odlúčenia ochorela a ju aj jej brata odvtedy museli vychovávať starí rodičia.
Hoci deťom dávali všetko, čo mohli, vôbec to nebolo jednoduché. Mladá dievčina totiž odvtedy pre všetkých bola „tá z rozvedenej rodiny“, no veľmi rýchlo sa rozhodla, že to tak nenechá.