VIDEO: Obrovská česť pre Slovensko. Legendárneho Hansa Zimmera na turné sprevádza talentovaná Veronika
VIDEO: Obrovská česť pre Slovensko. Legendárneho Hansa Zimmera na turné sprevádza talentovaná Veronika
Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

VIDEO: Obrovská česť pre Slovensko. Legendárneho Hansa Zimmera na turné sprevádza talentovaná Veronika

Veronika si zahrá na ceom turné v Europe
Veronika si zahrá na ceom turné v Europe — Foto: Intagram: t1_front_row, veronika.vitazkova

Slovenskej hudobníčke sa splnil veľký sen.

„Ahoj, bratia a sestry,“ zaznel prekvapivý pozdrav v pražskej O2 Aréne počas šou svetoznámeho hudobného skladateľa Hansa Zimmera. Ten so sebou do českej metropoly priniesol desiatky najlepších hudobníkov, medzi nimi ktorými nechýbala ani multižánrová umelkyňa zo Slovenska.

Na celom turné

Veronika Vitázková Simonsen, ktorá momentálne pôsobí vo Viedni, ovláda hru na flautu a ďalšie desiatky dychových hudobných nástrojov. „Myslím si, že som hudobne nebola nikdy nadšená viac. Pripojiť sa k všetkým inšpiratívnym hudobníkom a hrať tú najúžasnejšiu hudbu, je jednoducho WOW," napísala na sociálnej sieti, kde sa podelila o veľký úspech.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Vitazkova Simonsen (@veronika_vitazkova)

Bude totiž súčasťou celého európskeho turné. „Vždy to bolo niekde hlboko ukryté v mojom zozname želaní a snov,“ napísala a dodala, že sa bude snažiť hrať najlepšie, ako vie a užívať si to. Pre mladú hudobníčku je turné špeciálne aj v tom, že ju bude sprevádzať aj malá dcérka.

Svetové spolupráce

Organizátori šou urobili všetko pre to, aby dokázala skĺbiť vystúpenia aj s rodičovským životom. „Som veľmi vďačná organizátorom, že umožnili túto bláznivú, ale krásnu logistickú skladačku a že ma ako matku podporovali! To nie je úplná samozrejmosť,“ vraví Veronika Vitázková Simonsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Vitazkova Simonsen (@veronika_vitazkova)

Nadaná hudobníčka je vyhľadávanou umelkyňou. Pravidelne spolupracuje s produkciami Netflixu, Disney Plus či BBC. Hrá na rôzne etnické flauty ako čínsku bambusovú flautu, indickú bansuri, okarinu či írskych píšťalkách. Pred pár rokmi sa virálne šírilo jej video, ako hrá na fujare.

Talentovaná slovenská hudobníčka Veronika Vitázková hrala aj v projektoch svetoznámeho skladateľa Ennio Morriconeho.
Prečítajte si tiež: Slovenka, ktorá hrala aj s legendárnym Morriconem, svojou hrou na fujare prevalcovala slávne rádio. Vypočujte si to aj vy

