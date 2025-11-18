VIDEO: Obrovská česť pre Slovensko. Legendárneho Hansa Zimmera na turné sprevádza talentovaná Veronika
Slovenskej hudobníčke sa splnil veľký sen.
„Ahoj, bratia a sestry,“ zaznel prekvapivý pozdrav v pražskej O2 Aréne počas šou svetoznámeho hudobného skladateľa Hansa Zimmera. Ten so sebou do českej metropoly priniesol desiatky najlepších hudobníkov, medzi nimi ktorými nechýbala ani multižánrová umelkyňa zo Slovenska.
Na celom turné
Veronika Vitázková Simonsen, ktorá momentálne pôsobí vo Viedni, ovláda hru na flautu a ďalšie desiatky dychových hudobných nástrojov. „Myslím si, že som hudobne nebola nikdy nadšená viac. Pripojiť sa k všetkým inšpiratívnym hudobníkom a hrať tú najúžasnejšiu hudbu, je jednoducho WOW," napísala na sociálnej sieti, kde sa podelila o veľký úspech.
Bude totiž súčasťou celého európskeho turné. „Vždy to bolo niekde hlboko ukryté v mojom zozname želaní a snov,“ napísala a dodala, že sa bude snažiť hrať najlepšie, ako vie a užívať si to. Pre mladú hudobníčku je turné špeciálne aj v tom, že ju bude sprevádzať aj malá dcérka.
Svetové spolupráce
Organizátori šou urobili všetko pre to, aby dokázala skĺbiť vystúpenia aj s rodičovským životom. „Som veľmi vďačná organizátorom, že umožnili túto bláznivú, ale krásnu logistickú skladačku a že ma ako matku podporovali! To nie je úplná samozrejmosť,“ vraví Veronika Vitázková Simonsen.
Nadaná hudobníčka je vyhľadávanou umelkyňou. Pravidelne spolupracuje s produkciami Netflixu, Disney Plus či BBC. Hrá na rôzne etnické flauty ako čínsku bambusovú flautu, indickú bansuri, okarinu či írskych píšťalkách. Pred pár rokmi sa virálne šírilo jej video, ako hrá na fujare.