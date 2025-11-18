Počas pôrodu začala horieť priamo na operačnom stole. Marta dnes jazvy nosí s hrdosťou a inšpiruje iných
Svoje deti miluje a nemenila by nič na tom, čím si prešla.
Keď Marta vošla do nemocnice, bola pripravená na to, že sa jej život navždy zmení – mala sa stať mamou. Ani v tom najhoršom sne však nečakala, že sa na pôrodnej sále v trebišovskej nemocnici nenarodí len jej syn Števko, ale aj ona, a to po druhýkrát. Pri rutinnom cisárskom reze sa nečakane stalo niečo, čo by neželala ani tomu najväčšiemu nepriateľovi. Mladá mamička, ktorá začala horieť priamo na operačnom stole, je dnes inšpiráciou pre iných.
Osudný okamih na operačnom stole
„Bola som vtedy v siedmom mesiaci tehotenstva a lekári rozhodli, že bude lepšie, keď porodím cisárskym rezom kvôli môjmu psychickému stavu,“ spomína si pre portál Popálky Marta na obdobie pred ôsmimi rokmi, ktoré nebolo úplne ideálne. Len pár týždňov pred narodením vytúženého dieťatka jej totiž zomrel manžel na zlyhanie srdca v dôsledku alkoholizmu.
„V deň termínu som bola nervózna, ale tešila som sa, že sa stanem mamičkou,“ pokračuje vo svojom rozprávaní Marta. Lenže jeden z najšťastnejších okamihov jej života sa zrazu zmenil na hrôzu. „Krátko po začiatku výkonu došlo k neočakávanej situácii. Kvôli elektrokauteru, ktorý lekári použili na zastavenie krvácania, vznikol oheň, ktorý sa dostal do kontaktu s alkoholovou dezinfekciou pod mojím telom,“ opisuje momenty hrôzy, po ktorých doslova vzbĺkla.
Následky, ktoré jej zmenili život
Telo mladej mamičky pokryli popáleniny 2. až 3. stupňa, plamene zasiahli 30 percent jej tela od lopatiek až po kolená. Martine zranenia boli vážne. Po 24 hodinách strávených na gynekológii kvôli anestézii ju na žiadosť rodiny previezli do popáleninového centra. „Zhruba po týždni od popálenia som podstúpila transplantáciu kože a potom som bola ešte dvakrát v narkóze kvôli preväzom. V nemocnici mi podávali antibiotiká, krvnú plazmu a nakoniec som potrebovala krvnú transfúziu,“ dopĺňa.