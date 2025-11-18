Počas pôrodu začala horieť priamo na operačnom stole. Marta dnes jazvy nosí s hrdosťou a inšpiruje iných - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Počas pôrodu začala horieť priamo na operačnom stole. Marta dnes jazvy nosí s hrdosťou a inšpiruje iných
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

SLEDUJE NÁS 207 046 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Počas pôrodu začala horieť priamo na operačnom stole. Marta dnes jazvy nosí s hrdosťou a inšpiruje iných

— Foto: popalky.cz

Svoje deti miluje a nemenila by nič na tom, čím si prešla.

Keď Marta vošla do nemocnice, bola pripravená na to, že sa jej život navždy zmení – mala sa stať mamou. Ani v tom najhoršom sne však nečakala, že sa na pôrodnej sále v trebišovskej nemocnici nenarodí len jej syn Števko, ale aj ona, a to po druhýkrát. Pri rutinnom cisárskom reze sa nečakane stalo niečo, čo by neželala ani tomu najväčšiemu nepriateľovi. Mladá mamička, ktorá začala horieť priamo na operačnom stole, je dnes inšpiráciou pre iných.

Osudný okamih na operačnom stole

„Bola som vtedy v siedmom mesiaci tehotenstva a lekári rozhodli, že bude lepšie, keď porodím cisárskym rezom kvôli môjmu psychickému stavu,“ spomína si pre portál Popálky Marta na obdobie pred ôsmimi rokmi, ktoré nebolo úplne ideálne. Len pár týždňov pred narodením vytúženého dieťatka jej totiž zomrel manžel na zlyhanie srdca v dôsledku alkoholizmu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Popálky (@popalky)

V deň termínu som bola nervózna, ale tešila som sa, že sa stanem mamičkou,“ pokračuje vo svojom rozprávaní Marta. Lenže jeden z najšťastnejších okamihov jej života sa zrazu zmenil na hrôzu. „Krátko po začiatku výkonu došlo k neočakávanej situácii. Kvôli elektrokauteru, ktorý lekári použili na zastavenie krvácania, vznikol oheň, ktorý sa dostal do kontaktu s alkoholovou dezinfekciou pod mojím telom,“ opisuje momenty hrôzy, po ktorých doslova vzbĺkla.

Následky, ktoré jej zmenili život

Telo mladej mamičky pokryli popáleniny 2. až 3. stupňa, plamene zasiahli 30 percent jej tela od lopatiek až po kolená. Martine zranenia boli vážne. Po 24 hodinách strávených na gynekológii kvôli anestézii ju na žiadosť rodiny previezli do popáleninového centra. „Zhruba po týždni od popálenia som podstúpila transplantáciu kože a potom som bola ešte dvakrát v narkóze kvôli preväzom. V nemocnici mi podávali antibiotiká, krvnú plazmu a nakoniec som potrebovala krvnú transfúziu,“ dopĺňa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…