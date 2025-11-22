Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach - Dobré noviny
Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach
Jakub Jablonský a Petra Dubayová.
Jakub Jablonský a Petra Dubayová. — Foto: Instagram - @jakubkojablonsky

On bol ešte zúfalejší ako ja, prezradila Petra Dubayová.

„Áno, bol to príbeh ako z filmu. Romantické a sladké. A okrem toho to bolo aj ťažké, búrlivé, nespravodlivé, nepochopiteľné, boľavé, ozdravujúce, nadpozemsky láskavé a vášnivé. Lebo taká je láska. Láska je všetko,“ uviedla na sociálnych sieťach Petra Dubayová o vzťahu s Jakubom Jablonským. Dvojica priviedla na svet dcérku Vesnu a práve o pôrode Petra prvýkrát prehovorila v podcaste Mimóza, kde úprimne opísala neopakovateľné momenty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Nerodila na Slovensku

„Nebolo to vôbec také, aké som si myslela, že to bude. Človek sa na to aj pripraví – chodili sme na prípravu, napočúvala som si podcasty, prečítala som milión kníh, ale aj tak to bolo iné,“ povedala otvorene Petra Dubayová, ktorá priznala, že rodila v zahraničí.

Jakub Jablonský a Petra Dubayová v Let's Dance.
Prečítajte si tiež: Spolu sa dokážu nad veci povzniesť rýchlejšie. Petra Dubayová a Jakub Jablonský sa snažia žiť skutočný život

Tým, že som nerodila na Slovensku, sme sa rozhodli, že sa priblížime miestu pôrodu a na dva týždne sme si prenajali chatku v prírode. Tam sme chodili na prechádzky, minitúričky. Bolo to super, aj nás chodili pozerať kamaráti, mali sme každý deň program. A 10. deň nášho pobytu to prišlo – ráno, keď som cvičila jogu,“ opísala momenty, keď si ani neuvedomovala, že rodí. Vraj to tušila, no pre istotu išli do nemocnice, ktorú mali len osem minút od chatky. V náročných chvíľach bol práve Jakub jej najväčšou oporou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Chlap je zúfalejší

„Bolieť ma to začalo až poobede, to som už nebola pokojná – už som plakala, kričala... Jakuba som veľmi pekne držala, ale on to zvládol,“ spomínala na pôrod, po ktorom vraj na druhý deň nemala takmer hlas. „Hrozne mi to pomáhalo dať ten tlak a bolesť von. Už nikdy nebudem podceňovať filmy,“ smiala sa Petra, ktorá bola vďačná, že mala okolo seba odborníkov a pôrodné asistentky, vďaka ktorým sa cítila v dobrých rukách. V podcaste Mimóza priznala, že jej partner Jakub si pri pôrode aj poplakal.

