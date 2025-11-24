Veronika z Ružomberka, ktorá si vzala amerického vojaka: Uvedomila som si, aké poklady máme na Slovensku
Pre Slovenku sú Američania veľkou inšpiráciou.
Pochádza z Ružomberka. Vyštudovala angličtinu pre komerčnú prax a po skončení školy odišla do Nemecka, kde spoznala svojho súčasného manžela – Američana. Veronika Bolan po rokoch v Nemecku získala zelenú kartu a s manželom sa odsťahovala do Spojených štátov amerických. S vojakom z povolania má dcérku Emmu, s ktorou je aktuálne doma, opäť v Nemecku. O tom, čo jej život v zahraničí dal a čo vzal, sa pre DOBRÉ NOVINY rozprávala s Máriou Jakúbekovou. Keďže sa poznajú z vysokoškolských čias, v rozhovore si tykajú.
V rozhovore s Veronikou Bolan sa dozviete
- ako sa dostala do zahraničia a čo tam robila,
- ako sa zoznámila so svojím budúcim americkým manželom,
- ako riešili vzťah na diaľku,
- prečo mali malú svadbu bez hostí,
- kde všade žili,
- koľko sťahovaní zažila ich malá dcérka,
- aký je život s americkým vojakom,
- či fungujú Američania v komunitách,
- v čom považuje Američanov za inšpiratívnych.
Veronika, vyštudovala si angličtinu pre komerčnú prax a po skončení školy si odišla do Nemecka. S angličtinou do Nemecka – prečo si nevycestovala do anglicky hovoriacej krajiny ako tvoji spolužiaci?
Do Nemecka som sa dostala cez program Erasmus ešte počas štúdia na vysokej škole. Popravde, chcela som ísť do anglicky hovoriacej krajiny, no taká možnosť vtedy nebola v ponuke. Rozhodla som sa teda pre Nemecko – už od strednej školy som snívala o tom, že pôjdem žiť do zahraničia, a toto bola skvelá príležitosť.
Ktoré mesto si si vybrala na začiatok nového života a prečo?
Mestečko, kam som sa dostala, sa volá Eichstätt. Okamžite ma dostalo – baroková architektúra a nádherné prostredie uprostred národného parku.