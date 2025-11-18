Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu - Dobré noviny
Dobré noviny
Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu
Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.
Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke. — Foto: Wikimedia Commons, TV JOJ, Instagram @ lukyadamec (Foto: @ shine_vision)

Známy spevák je ženatý po druhýkrát.

„So mnou to nie je vôbec jednoduché,“ priznáva sebakriticky Lukáš Adamec. Temperamentný východniar, ktorý svoju spevácku kariéru rozbehol po účasti v Superstar, sa totiž netají tým, že v minulosti urobil mnoho chýb. Jedna z nich ho potom takmer stála druhé manželstvo.

Hoci umelec dostal do rúk šťastné karty, najmä čo sa týka profesie, na lásku si musel nejaký čas počkať. S prvou manželkou Miriam, s ktorou má dve deti, išli od seba po piatich rokoch vzťahu. Netrvalo dlho a do jeho života vstúpila Zuzana, ktorú s láskou volá Žužu. Len po mesiaci od ich spoločného áno však vyšlo najavo, že spevák s rozdanými kartami nevedel hrať. Podľa medializovaných informácií mal svoju manželku podvádzať s inou ženou, pričom Zuzana vraj o ničom nemala ani potuchy a všetko sa dozvedela z bulváru. Túto veľkú prekážku sa im napokon podarilo prekonať, a to najmä vďaka Lukášovej partnerke. Hudobník dokonca vraví, že ho zachránila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa FUN RÁDIO Slovensko (@funradio_slovensko)

Nevybúrený

Rodák z Košíc vyrastal v hudobníckej rodine a okrem muziky sa v mladosti venoval aj vodnému pólu. Do povedomia televíznych divákov sa dostal po tom, ako vo finále speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar porazil Gabrielu Gunčíkovú a stal sa tak víťazom druhého ročníka.

Miro Šmajda s maminou.
Prečítajte si tiež: Počas SuperStar mu ľudia pľuli na schránku. Miro Šmajda prišiel o ikonické vlasy pre zlé rozhodnutie

„Keď som súťažil v SuperStar, mal som 24 rokov a odvtedy som prešiel istú cestu. Vtedy som nebol vôbec vybúrený, teraz som vo veku, keď by som sa už mal upokojovať. Mám 35,“ priznal v rozhovore pre Pravdu ešte v roku 2022 Lukáš Adamec, keď spomínal na účinkovanie v obľúbenej speváckej súťaži.

Ťažký oriešok

Spevákovi osud v jeho kariére po skončení súťaže mimoriadne prial a v hudobnom priemysle sa mu dlhodobo darí. Ťažšie to už mal v súkromí. S prvou manželkou Miriam, ktorú si vzal po krátkej známosti, im to vydržalo päť rokov. Spevák neskôr sám priznal, že život s ním nie je ani zďaleka ľahký.

Michal Šeps.
Prečítajte si tiež: Po odstúpení mu Habera prezradil pravdu o SuperStar. Legendárny Michal Šeps dnes vedie úplne iný život

„Mám dve detičky, som po manželstve a po rôznych svojich výletoch, to nazvem, som spevákom, ktorý nie je doma počas sezóny viac ako tri dni. A to sú všetko veci, ktoré si zrejme viac váži tridsaťpäťročná ako dvadsaťpäťročná osoba, keď ide do vzťahu. Preto, áno, rozumiem, som ťažkým orieškom,“ cituje Lukášove slová portál Diva.sk, o čom sa neskôr mohla presvedčiť aj jeho druhá manželka Zuzana.

O ničom nemala tušenie

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

