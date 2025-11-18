Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel - Dobré noviny
Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel
Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.
Vilo Rozboril a Adam Cibuľa. — Foto: Facebook - Vilo Rozboril

Verím, že s pomocou tých správnych ľudí to zvládne, hovorí jeho zamestnávateľ.

„Niečo vám poviem: bol som na pochybách. Nebudem tajiť,“ priznal Vilo Rozboril, ktorý sa rozhodol urobiť nepopulárne gesto – podal pomocnú ruku človeku, ktorý už niekoľko šancí premárnil. V najnovšej časti relácie V siedmom nebi pomohol legende slovenskej kulturistiky, Adamovi Cibuľovi, ktorý mal kedysi všetko, no pre alkohol sa dostal až na úplne dno. „Keď mi Adamov tréner Dušan Ďubek povedal, že už by túto zimu asi neprežil, to ma presvedčilo. Porobil neskutočne veľa chýb. Všetko vlastnou vinou. Ale zomrieť na ulici by si nezaslúžil,“ povedal Rozboril o príbehu, ktorý zmenil názor mnohým Slovákom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bývanie ako v horore

Bývalý kulturista otvorene hovorí, že jeho najväčším súperom v živote je alkohol. Až príliš často sa pozeral na dno pohárika a závislosť mu nakoniec vzala všetko – rodinu aj strechu nad hlavou. Keď ho manželka po mnohých problémoch vyhnala z bytu a Adam nemal kam ísť, skončil v rozpadnutej budove neďaleko autobusovej stanice v Hnúšti.

Adam Cibuľa.
Prečítajte si tiež: Cestou na majstrovstvá skončil v krčme. Adam Cibuľa dal medaily do záložne, no prosí o novú šancu

„Úprimne? Asi ma udrelo kladivo po hlave. Lebo tu sa nedá žiť. Chvíľu tu mám pocit, že nakrúcame nejaký triler pre telku,“ povedal pred kamerami Vilo Rozboril, keď uvidel nedôstojné podmienky, v ktorých žil päťnásobný majster Európy v kulturistike a 22-násobný majster Slovenska. „Najhoršie na živote na ulici sú hlad a to, že nemáte kde spať. Ostatné už pôjde samo. Ale spánok a jedlo... bez jedla človek nevydrží. Môže to byť chlap, aký chce,“ povedal Adam v rozhovore pre joj.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adam už zarezáva

Ani v takýchto podmienkach však neprestal sníval o návrate na pódia a súťaže. „Moja generácia ho žrala. Na neho sa tie svaly lepili. Jeho tréner Dušan Ďubek mi hovorí: Vilo, on keď šiel na súťaž, všetci vyzerali ako nafučaní snehuliaci a ten Adam mal prirodzené svaly. Taká tá prirodzená muskulatúra. Mal neuveriteľnú genetiku,“ uviedol moderátor, ktorý sa rozhodol, že Cibuľovi dá ešte jednu šancu. Teraz sa zdá, že pomoc mala zmysel.

