Po páde z nadjazdu zostala v stave bdelej kómy. Dominike svitla nádej, no rodina si ju nemôže dovoliť
Po páde z nadjazdu zostala v stave bdelej kómy. Dominike svitla nádej, no rodina si ju nemôže dovoliť
Po páde z nadjazdu zostala v stave bdelej kómy. Dominike svitla nádej, no rodina si ju nemôže dovoliť

— Foto: Donio.sk / Dominika v bdelej kóme potrebuje 6 mesiacov profesionálnej rehabilitácie. Dajme jej šancu.

Rodina bojuje o rehabilitáciu, ktorá môže Dominiku posunúť.

Preplakané noci, strach a zúfalstvo. To všetko prežíva Ivan, manžel 33-ročnej Dominiky, ktorej život náhle zmenil vážny úraz hlavy, po ktorom upadla do kómy. Aj keď lekári nad osudom mladej ženy vyriekli krutý ortieľ, rodina nestráca nádej. Financie na potrebnú liečbu však hľadajú márne.

Osudná noc

Veľké trápenie sa začalo 30. apríla 2024. Dominika cestovala z Bratislavy do Nového Mesta nad Váhom na oslavu ku kamarátovi. „Domov sa však už nevrátila,“ spomínajú jej najbližší na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nekrmtenasodpadom/posts/pfbid02PR3mmpu2mhyjLrsdWxsqdMm5p367FrWYjP9SU1Qh2aZ8ReaxvUvsoVEUebLRAZ2pl

V ten večer sa podľa ich presvedčenia stala obeťou násilia. Niekto ju mal zhodiť z deväťmetrového nadjazdu a keď ju našli v miestnom podchode, bola v kritickom stave. Ako infomuje Nový Čas, rozsah stanovených zranení rodinu šokoval. Prepichnuté pľúca, odtrhnutá slezina a viaceré operácie mozgu.

Lekári o jej život bojovali celé týždne. Podstúpila operácie mozgu, dlhé týždne strávila na ARO a napokon zostala v stave apalického syndrómu – bdelej kómy. Dominika dýcha a otvára oči, no nerozpráva, nekomunikuje a prijíma iba sondovú výživu. Z nemocnice ju nakoniec prepustili do domáceho prostredia, kde potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.

Život, ktorý sa úplne zmenil

O Dominiku sa stará najmä jej manžel Ivan. Opustil zamestnanie, aby bol pri nej nepretržite. Strieda sa so sestrou aj otcom, no každý deň je rovnaký – rehabilitácie, polohovanie, ošetrenie a najmä nádej, že sa raz objaví aj malý záblesk zlepšenia.

Ich situáciu ešte viac komplikuje neistota. Ako informuje portál Trenčinak, priebeh osudnej noci zostáva nejasný a rodina odmieta verziu o pokuse o samovraždu. Veria, že Dominika sa stala obeťou útoku. Polícia vo vyšetrovaní pokračuje.

Nádej za hranicou možností

