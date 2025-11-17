Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti - Dobré noviny
Dobré noviny
Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti
Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

— Foto: HZS Libereckého kraje

Neurobila jedinú chybu.

Ráno, ktoré pre desiatky cestujúcich začalo úplne obyčajne, sa v priebehu sekúnd zmenilo na boj o život. V preplnenom autobuse smerujúcom z českého Liberca do Děčína si nikto nič nevšimol – okrem vodičky Jany Tomkovej. Zachovala pokoj a svojou duchaprítomnosťou napokon zachránila život 30 ľuďom.

Sekundy, ktoré rozhodli

Ako uvádza portál CNN Prima News, mladá vodička si najskôr všimla nezvyčajné odlesky. „Pozrela som sa do zrkadla a vidím iskry a plamene,“ spomína Jana na moment, keď počas jazdy zistila, že autobus horí.

Hoci šlo o situáciu, ktorá by väčšinu ľudí úplne ochromila, ona vedela, že sa nesmie nechať premôcť panikou. „Povedala som si: ‚Jana, v pokoji, zastavíme, vyženieš ich von, všetko bude dobré,‘“ opisuje. Rozumela tomu, že len rýchly a presný postup môže zabrániť tragédii.

Včasná reakcia

Podľa jej slov bolo kľúčové neurobiť jedinú chybu. „Vedela som, že najpodstatnejšie je spraviť všetko v správnom poradí.“ Dala smerovku, zastavila pri krajnici a aktivovala zastávkovú brzdu – bez nej by sa dvere neotvorili a cestujúci by sa nemohli dostať von. Až potom zakričala: „Horíme! Všetci von!“

V autobuse sedelo 30 ľudí, väčšinou študentov na ceste do školy. „Nikto okrem mňa si nevšimol, že sa niečo deje. Tí študenti majú slúchadlá a ráno ešte podriemkavajú. Ale reagovali skvelo. Veľmi rýchlo vystúpili a presunuli sa za zvodidlá.“

O pár okamihov neskôr už celý autobus pohltili plamene. „Trvalo to asi minútu a autobus bol celý v ohni, bolo to ako z apokalypsy,“ opisuje vodička, ktorá jazdí len dva roky. „Keď boli všetci vonku, stále som sa uisťovala, že nikto nezostal vo vnútri. Po chvíli to na mňa doľahlo a začala som sa rúcať,“ dodala úprimne. Podľa jej slov ju nakoniec utíšili práve dve študentky, ktoré viezla. „Upokojovali ma, starali sa o mňa, boli skvelé. Veľmi im za to ďakujem,“ odkazuje.

Odborníci hovoria o dokonalom postupe

Článok pokračuje na ďalšej strane...

