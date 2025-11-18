Nadja a 29 ďalších detí čakajú na svoju šancu. Vďaka kampani Násobíme pomoc na zázrak stačí málo - Dobré noviny
Dobré noviny
Nadja a 29 ďalších detí čakajú na svoju šancu. Vďaka kampani Násobíme pomoc na zázrak stačí málo
Nadja a 29 ďalších detí čakajú na svoju šancu. Vďaka kampani Násobíme pomoc na zázrak stačí málo

— Foto: Donio.sk

Tridsať detí má rovnakú túžbu. Napredovať.

Keď sa 10-ročná Nadja snaží urobiť ďalší malý krok, pre jej rodinu je to veľký zázrak. Hoci jej rovesníci behajú, skáču a tancujú bez obmedzení, ona si každý pohyb doslova vybojuje. Od narodenia žije s ťažkou formou detskej mozgovej obrny a samostatná chôdza či bežné denné úkony sú pre ňu výzvou, ktorá si vyžaduje obrovské úsilie. Napriek tomu sa nikdy nevzdáva – jej radosť z každého pokroku povzbudzuje každého, kto ju stretne.

Malé pokroky, veľká nádej

Nadja miluje farby, hudbu a spoločnosť iných detí. Na udržanie čo najlepšej kondície však potrebuje pravidelné rehabilitácie – fyzioterapiu, masáže, špeciálne cvičenia a pomôcky, ktoré jej pomáhajú posilňovať svaly a zlepšovať koordináciu.

Foto: Donio.sk

Jej rodičia robia maximum, aby jej tieto terapie zabezpečili, no keďže pochádzajú z Ukrajiny a na Slovensku žijú len krátko, všetky výdavky sú pre rodinu veľkou finančnou záťažou. Ak by museli rehabilitácie prerušiť, jej zdravotný stav by sa mohol zhoršiť.

Ako pomôcť?

Ak chcete Nadji pomôcť aj vy, môžete tak urobiť prostredníctvom finančnej zbierky „Dve sestry, dva osudy. Pomôžte 10-ročnej Nadji postaviť sa na vlastné nohy“ na darcovskom portáli Donio.

Pomoc, ktorá mení životy

Práve tu prichádza pomoc prostredníctvom kampane Násobíme pomoc, ktorú OZ Pomáhame už tretíkrát organizuje v spolupráci s Donio.sk a Centrom Svetielko. Práve Centrum Svetielko od roku 2011 pomáha deťom s viacnásobným postihnutím a ich rodinám prekonávať každodenné prekážky.

Vďaka predchádzajúcim ročníkom získali stovky detí a mladých ľudí finančné prostriedky na rehabilitácie, ktoré zdravotné poisťovne neuhrádzajú. Pomoc v hodnote viac než 280-tisíc eur sa premenila na reálne pokroky a nové šance.

„Každé z týchto detí má svoj príbeh, svoje limity aj malé zázraky. Niekto sa učí znova chodiť, iný hýbať rukou alebo rozprávať. Každý pokrok je obrovský úspech – a každé euro od darcu k nemu približuje,“ hovorí Majka Šarossyová, zakladateľka Centra Svetielko.

Ako funguje kampaň

