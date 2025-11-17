Chcete vedieť, či je vajíčko ešte stále dobré? Hygienička prezradila jednoduchý test, ktorý to odhalí
Toto vám napovie, či vajíčko ešte použiť.
Na prvý pohľad ide o potravinu, pri ktorej netreba veľa premýšľať. Kúpime ich, uložíme do chladničky a ďalej sa im nevenujeme. Práve pri vajíčkach však drobné detaily rozhodujú o tom, či si v kuchyni udržíme bezpečné prostredie. Ako uvádza portál Interez, hygienička Josefína Adžič upozorňuje, že nesprávne skladovanie môže ovplyvniť ich čerstvosť aj zdravotnú nezávadnosť. Našťastie existuje rýchly test, ktorý vám napovie, či vajíčko ešte použiť.
Najčastejšie domáce chyby
Mnohí ich automaticky uložia do poličky vo dverách chladničky. Podľa hygieničky však ide o to najmenej vhodné miesto. Dvere sú neustále vystavené zmenám teploty – pri každom otvorení sa vajíčka krátko ohrejú, čo podporuje rast mikroorganizmov a skracuje ich trvanlivosť.
Ideálne je ich podľa nej skladovať na stabilnom a chladnejšom mieste, teda na prostrednej alebo spodnej poličke, kde sa teplota pohybuje medzi 2 až 8 °C.
Hygienička zároveň upozorňuje aj na ďalšiu častú chybu – premiestňovanie vajec z chladničky na linku a späť. „Časté prenášanie vajec z chladničky na linku a späť zas spôsobuje kondenzáciu vody na škrupine. Tá vytvára ideálne prostredie pre rast baktérií, ktoré sa môžu dostať cez póry do vnútra vajíčka. Vyberajte ich preto z chladničky až pred varením alebo pečením,“ radí Adžič.
Pozor aj na nádobu
Pri vajíčkach nie je dôležité iba miesto, ale aj obal. Kartónový obal z obchodu môže podľa hygieničky zadržiavať vlhkosť a nečistoty. „Počas výroby, prepravy alebo kontaktu s ostatnými vajíčami sa na nej môžu usadiť zvyšky trusu, peria alebo prachu, ktoré môžu obsahovať baktérie, napríklad salmonelu,“ upozorňuje.
Plastový box je preto praktickejší – dá sa umyť horúcou vodou, dezinfikovať a znižuje riziko prenosu baktérií na ostatné potraviny. „Uzatvorený plastový box tento prenos výrazne znižuje,“ dodáva hygienička. V plastovom boxe by mali byť vajcia uložené špičkou nadol, aby žĺtok ostal v strede a nesadol si k škrupine. Vďaka tomu si potravina udrží lepšiu kvalitu a dlhšiu trvanlivosť.