Budeš s nami, ocko? pýtali sa ho každé Vianoce. Soňa Norisová má na sviatky v detstve najkrajšie spomienky
Milovala som vôňu kapustnice, hovorí herečka.
Soňa Norisová mala k svojmu „tacínkovi“, ako ho volali aj so sestrou Zuzanou, vždy veľmi blízko. Sviatky s ním si, žiaľ, už nevychutnajú, v myšlienkach sú však stále s ním. V rozhovore pre týždenník Nový Čas pre ženy si herečka zaspomínala, ako na Vianoce vždy dúfali, že milovaný otec bude sviatky tráviť s nimi.
Tak zatál
O tom, že známa herečka mala k svojmu otcovi nadštandardný a vrúcny vzťah, svedčia aj jej slová na sociálnej sieti. Tie „tacinkovi“ adresovala krátko po tom, ako v júni minulého roka navždy opustil tento svet.
„Tacínku náš. Sme spolu navždy. Už ti je dobre. Ľúbim ťa. Nech ti je tam dobre. Lúčili sme sa vždy ‚Tak zatál’. Tak teda... Zatál...“ napísala a svoj žiaľ dala najavo aj čiernou farbou v hlavičke svojho profilu.
Keď sa ozval božský Kája
A práve s najkrajšími sviatkami v roku sa jej spája jedna spomienka na otca. So sestrou Zuzkou si vždy priali, aby bol s nimi na Vianoce doma. „Pamätám si, že sme sa ocka vždy pýtali, či bude na Vianoce s nami, keďže ako lekár musel byť v nemocnici, keď mu vyšla nočná služba na Štedrý deň. Vtedy sa doma zastavil len na chvíľku, dal si s nami štedrú večeru a musel sa ponáhľať do nemocnice,“ spomína Soňa Norisová v rozhovore.
Inak mávali podľa nej Vianoce v detstve vždy krásne a magické, poväčšine býval aj sneh. „Milovala som vôňu kapustnice, vyprážaného kapra, viazanie salónok na bavlnené šnúrky a popritom pozeranie rozprávok. A potom prišiel ten magický moment, zazvonil zvonček – ozve sa božský Kája ‚ Vánoce ve zlaté Praze’ a my sme sa mohli vrhnúť na darčeky,“ pousmiala sa známa herečka.