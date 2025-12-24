Budeš s nami, ocko? pýtali sa ho každé Vianoce. Soňa Norisová má na sviatky v detstve najkrajšie spomienky - Dobré noviny
Dobré noviny
Budeš s nami, ocko? pýtali sa ho každé Vianoce. Soňa Norisová má na sviatky v detstve najkrajšie spomienky
Budeš s nami, ocko? pýtali sa ho každé Vianoce. Soňa Norisová má na sviatky v detstve najkrajšie spomienky

Soňa Norisová si zaspomínala na Vianoce a detstvo.
Soňa Norisová si zaspomínala na Vianoce a detstvo. — Foto: Promo foto TV JOJ/Príliš veľa lásky, Reprofoto/Instagram @ sonanorisova

Milovala som vôňu kapustnice, hovorí herečka.

Soňa Norisová mala k svojmu „tacínkovi“, ako ho volali aj so sestrou Zuzanou, vždy veľmi blízko. Sviatky s ním si, žiaľ, už nevychutnajú, v myšlienkach sú však stále s ním. V rozhovore pre týždenník Nový Čas pre ženy si herečka zaspomínala, ako na Vianoce vždy dúfali, že milovaný otec bude sviatky tráviť s nimi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/821998298004007/photos/a.822493547954482/1502032023333961/?type=3&ref=embed_post

Tak zatál

O tom, že známa herečka mala k svojmu otcovi nadštandardný a vrúcny vzťah, svedčia aj jej slová na sociálnej sieti. Tie „tacinkovi“ adresovala krátko po tom, ako v júni minulého roka navždy opustil tento svet.

Soňa Norisová.
Prečítajte si tiež: Jedla len melón a nasilu zvracala. Soňa Norisová seba zachránila pred anorexiou a Cinkotu pred drogami

„Tacínku náš. Sme spolu navždy. Už ti je dobre. Ľúbim ťa. Nech ti je tam dobre. Lúčili sme sa vždy ‚Tak zatál’. Tak teda... Zatál...“ napísala a svoj žiaľ dala najavo aj čiernou farbou v hlavičke svojho profilu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Norisova (@sonanorisova)

Keď sa ozval božský Kája

A práve s najkrajšími sviatkami v roku sa jej spája jedna spomienka na otca. So sestrou Zuzkou si vždy priali, aby bol s nimi na Vianoce doma. „Pamätám si, že sme sa ocka vždy pýtali, či bude na Vianoce s nami, keď­že ako lekár musel byť v nemocnici, keď mu vyšla nočná služba na Štedrý deň. Vtedy sa doma zastavil len na chvíľku, dal si s nami štedrú večeru a musel sa ponáhľať do nemocnice,“ spomína Soňa Norisová v rozhovore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Norisova (@sonanorisova)

Inak mávali podľa nej Vianoce v detstve vždy krásne a magické, poväčšine býval aj sneh. „Milovala som vôňu kapustnice, vyprážaného kapra, viazanie salónok na bavlnené šnúrky a popritom pozeranie rozprávok. A potom prišiel ten magický moment, zazvonil zvonček – ozve sa božský Kája ‚ Vánoce ve zlaté Praze’ a my sme sa mohli vrhnúť na darčeky,“ pousmiala sa známa herečka.

Zľava herečky Soňa a Zuzana Norisové a ich otec Miloslav.
Prečítajte si tiež: „Tak zatál, tacínku", lúčili sa so slzami. Zuzana a Soňa Norisové mali s milovaným otcom krásny vzťah

