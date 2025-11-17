Telo schladia na 28°C a pacienta odpoja od vlastného srdca. Ojedinelý zákrok priniesol Kristíne novú šancu
Jedinečný zákrok v Bratislave dopadol úspešne.
Hrozilo, že jej najväčšia cieva praskne. Keď mala Kristínka deväť rokov, lekári jej odhalili vážnu poruchu aorty, ktorá ju sprevádzala až do dospelosti. Dnes má 21 rokov a ako uvádzajú Tvnoviny.sk, práve jej stav priviedol lekárov v Bratislave k vykonaniu unikátnej operácie – zákroku, pri ktorom musia pacienta schladiť na 28 °C a na niekoľko hodín ho odpojiť od vlastného srdca.
Je to jeden z najnáročnejších výkonov v modernej kardiochirurgii a pre Kristínku znamenal jedinú šancu, ako predísť fatálnym následkom.
Život s obmedzeniami
„Už po tej prvej operácii bol človek taký miernejší v týchto športoch, že vlastne vedel, že nemôže ťažké dvíhať... Napríklad bolo, že ideme do jaskyne, ale to sa mi vtedy neodporúčalo, takže som nešla,“ opisuje svoje detstvo a mladé roky pacientka Kristína.
Vývoj jej orgánov sa zastavil a lekári vedeli, že ďalšie čakanie by bolo riskantné. „Hrozí buď ruptúra aorty, alebo najčastejšie disekcia. Čo je život ohrozujúce ochorenie,“ vysvetľuje Martin Beňa, primár kardiochirurgie CINRE a medicínsky námestník Nemocnice Bory.