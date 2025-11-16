Lyžiarske okuliare alebo prilba so štítom - porovnanie pre pohodlie aj bezpečnosť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Lyžiarske okuliare alebo prilba so štítom - porovnanie pre pohodlie aj bezpečnosť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Andrea Karnasová.

Dá si aj domácu klobásku, no jednu vec nerobí. Andrea Karnasová prezradila, ako si udržiava štíhlosť

Vratko Sirági / Ilustračné foto

Bez tejto klasiky si nevie predstaviť domov. Plnená paprika od mamy Vratka Sirágiho vonia detstvom

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

SLEDUJE NÁS 207 069 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Lyžiarske okuliare alebo prilba so štítom - porovnanie pre pohodlie aj bezpečnosť

— Foto: dreamstime.com

Obe riešenia majú výhody aj slabšie stránky, a preto je dobré poznať rozdiely, najmä ak zvažujete, ktorý typ je vhodnejší pre váš štýl jazdy.

Lyžiarske prilby so štítom aj lyžiarske okuliare patria medzi overené spôsoby, ako chrániť oči a zlepšiť viditeľnosť na svahu. Obe riešenia majú výhody aj slabšie stránky, a preto je dobré poznať rozdiely, najmä ak zvažujete, ktorý typ je vhodnejší pre váš štýl jazdy. V článku si porovnáme hmotnosť, aerodynamiku, výhľad, výmenu zorníkov aj ventiláciu – presne tie faktory, ktoré rozhodujú o komforte aj bezpečnosti.

Hmotnosť: odľahčené okuliare vs. ťažší štít

Klasické lyžiarske okuliare dámske, pánske aj detské sú výrazne ľahšie. Moderné modely s dvojvrstvovým sklom vážia len niekoľko desiatok gramov, čo znamená:

  • menšiu záťaž pre krk,
  • lepší komfort pri celodennom lyžovaní,
  • menej únavy pri dynamickej jazde.

Prilby so štítom sú spravidla o niekoľko stoviek gramov ťažšie. Dôvodom je mechanizmus zdvíhania štítu a robustnejšia konštrukcia. Pre rekreačných lyžiarov to nemusí byť problém, ale športoví jazdci môžu rozdiel cítiť.

Aerodynamika: štít je hladší, okuliare držia pevnejšie

Z aerodynamického pohľadu je lyžiarska prilba so štítom často plynulejšia, pretože štít tvorí jednoliatu plochu bez odskokov. Pri vyšších rýchlostiach môže byť takáto prilba o niečo tichšia a stabilnejšia.

Na druhej strane kvalitné lyžiarske okuliare pevne priliehajú k tvári vďaka širokému pásu a protišmykovému silikónu. Pri agresívnej jazde alebo skokoch držia spoľahlivo, zatiaľ čo štít môže pri nárazoch slabšie tlmiť pohyb.

Výhľad: panoramatický štít vs. presný fit okuliarov

Štít ponúka veľmi široké zorné pole, často panoramatický výhľad bez rámu. To je ideálne pre rekreačných lyžiarov, ktorí chcú nerušený rozhľad a netrápi ich technicky náročné prostredie.

Okuliare však poskytujú presnejšie obopnutie tváre:

  • menej svetla prenikajúceho zboku,
  • lepšie krytie v silnom vetre,
  • správnu tesnosť pri rýchlej jazde.

Pre športových lyžiarov sú preto okuliare spravidla presnejšie a stabilnejšie riešenie.

Výmena zorníkov: najrýchlejšie sú magnetické okuliare

Ak často meníte zorníky podľa počasia, rozdiel je výrazný:

  • Lyžiarske okuliare s magnetickým systémom umožňujú výmenu skla doslova v priebehu sekundy. To je veľká výhoda, ak sa mení svetlo – slnečné popoludnie, potom tieň v lese, náhla hmla.
  • Štít na prilbe je tiež vymeniteľný, ale výmena je:
    • menej pohodlná,
    • pomalšia,
    • niekedy vyžaduje náradie alebo presné zacvaknutie mechanizmu.

Okrem klasickej výmeny skiel však existujú aj fotochromatické zorníky, ktoré sa automaticky prispôsobujú aktuálnym svetelným podmienkam.

Fotochromatické lyžiarske okuliare menia svoju tmavosť podľa intenzity UV žiarenia – keď je jasno, stmavnú, a keď sa zatiahne alebo vojdete do lesa, zosvetlia. Vďaka tomu nemusíte meniť sklá ručne a okuliare zostávajú univerzálne pre takmer každé počasie.

Podobnú technológiu majú aj niektoré lyžiarske prilby so štítom, kde štít reaguje na svetlo rovnako automaticky. Je to veľmi komfortné riešenie najmä pre rekreačných lyžiarov, ktorí nechcú počas dňa manipulovať so šošovkami a preferujú jednoduché používanie.

Ventilácia: okuliare víťazia, ale štít je príjemnejší pre citlivé oči

Okuliare majú zvyčajne účinnejšiu ventiláciu, keďže:

  • majú špeciálne odvetrávacie otvory,
  • využívajú dvojité sklá proti zahmlievaniu,
  • prúdenie vzduchu sa dá lepšie regulovať.

Štít je zase výborný pre lyžiarov, ktorí:

  • nosia dioptrické okuliare (OTG),
  • majú citlivé oči na vietor,
  • nechcú, aby im fúkal studený vzduch priamo do tváre.

Pri štíte môže dochádzať k väčšej tvorbe kondenzácie, najmä ak lyžiarska prilba dámska, pánska aj detská nemá dobrý ventilačný systém.

Čo je bezpečnejšie a čo pohodlnejšie?

Bezpečnejšie – zvyčajne okuliare:

  • lepšie tesnia,
  • sú stabilnejšie pri pádoch,
  • umožňujú presnejší fit pri dynamickej jazde,
  • rýchlejšie odvádzajú vlhkosť.

Pohodlnejšie – pre väčšinu rekreačných lyžiarov štít:

  • nič netlačí na nos,
  • kompatibilné s dioptrickými okuliarmi,
  • panoramatický výhľad,
  • jednoduchšie nasadzovanie (jednym pohybom).

Ak jazdíte rýchlo, technicky alebo športovo, okuliare sú lepšia voľba – sú ľahké, stabilné a rýchlo sa prispôsobia meniacim sa podmienkam.

Ak sa chcete cítiť pohodlne, neriešiť tlak okolo nosa a mať čo najširší výhľad, potom je pre vás prilba so štítom skvelou možnosťou.

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…