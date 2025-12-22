Prišla o dve deti, na Jakubiska sa hnevala. Rozprávková Perinbaba vždy mala oporu v milovanom Federicovi
So slávnym režisérom boli spolu až do zlatej svadby.
Slováci si ju budú navždy pamätať ako predstaviteľku Perinbaby. Giulietta Masina, životná láska a múza Federica Felliniho, na pódiách a pred kamerami žiarili až do svojej staroby, v súkromí však prežila niekoľko obrovských strát. Spolu s milovaným manželom ich ale zvládli.
Osudový rok
Giulietta sa narodila v talianskom mestečku San Giorgio di Piano neďaleko Bologne. Bola dcérou huslistu a profesora hudby a učiteľky. Detstvo a mladosť prežila u tety v Ríme, kde neskôr študovala literatúru a filozofiu, z ktorej získala dokonca doktorát. Počas školy však hrala aj v dramatickom súbore a divadlo ju napokon vzalo za srdce.
V roku 1942 participovala na predstaveniach Teatro Universitario a pripojila sa aj k súboru Theater Comico Musicale, v ktorom predviedla svoj talent ako tanečnica, speváčka aj herečka, pričom účinkovala aj v operetách i komédiách, uvádza portál Weird Italy. Osudovým pre mladú talentovanú umelkyňu bol však až rok 1943, keď ju obsadili do úlohy Palliny v rozhlasovom seriáli Cico a Pallina o mladom manželskom páre.
Veľká trauma
Jeho autorom totiž bol Giuliettin osudový muž, Federico Fellini. Giulietta mala len 22 a Federico o rok viac, keď sa niekoľko mesiacov po zoznámení zosobášili. Krátko nato však talentovaná plavovláska zažila traumu, ktorú jej nezávidel nik.