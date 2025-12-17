Právnik sa zamestnal ako vychovávateľ v detskom domove. Na Vianoce, ktoré tam strávil, nikdy nezabudne - Dobré noviny
Právnik sa zamestnal ako vychovávateľ v detskom domove. Na Vianoce, ktoré tam strávil, nikdy nezabudne
Právnik sa zamestnal ako vychovávateľ v detskom domove. Na Vianoce, ktoré tam strávil, nikdy nezabudne

— Foto: Reprofoto YouTube DV TV, Instagram @detivakci

Mnohé deti v domovoch cez sviatky zostávajú aj napriek tomu, že majú rodičov.

Keď prvýkrát vkročil do detského domova, mal strach, čo uvidí. „Spoznal som tam ale len strašne zranené a sklamané deti, ktoré si často prešli peklom,“ hovorí pre magazín Žena a život právnik Štěpán Jílka, ktorý v minulosti pôsobil v úrade verejného ochrancu práv a na starosti mal práve agendu detských domovov. Vo chvíli, keď prekročil prah jedného zo zariadení pre deti, nad ktorým mal mať dohľad, sa však v jeho hlave začal rodiť nový plán.

Štěpán Jílka
Štěpán Jílka Foto: facebook.com @Město Boskovice

Štěpán sa rozhodol, že do života detí v domove prenikne poriadne. Dal sa teda na štúdium špeciálnej pedagogiky a po celý rok chodil na súkromné terapie, aby sa mohol v domove na určitý čas zamestnať a prežiť v ňom s deťmi i Vianoce.

Trojročné deti v tele dvanásťročných chlapcov

Domov, v ktorom pracoval ako asistent pedagóga, sa zameriaval na deti, ktoré z najrôznejších dôvodov nezvládali dochádzku v bežných školách a špecializoval sa i na deti s kombináciou rôznych záťaží a postihnutí – ako fyzických, tak psychických. Detí tam bolo spolu 18, a tak na jedného vychovávateľa pripadali dve, čo je síce nadštandard, no niekedy podľa Štěpána mali čo robiť aj s nimi.

Foto: unsplash.com/Austin Pacheco

„Bolo pre ne typické, že nedokázali odkladať svoje potreby. Ak im človek povedal ‚nie‘, šli okamžite do afektu, ktorý sa valil ako domino efekt aj na ostatné deti. Často to boli mentálne trojročné deti v tele dvanásťročných chlapcov,“ konštatuje Štěpán.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Arina Kuranova (@arifuk)

„Alebo sa naučili, že najefektívnejší spôsob, ako niečo dosiahnuť, je začať robiť zle. Chlapci sa často nedokázali ani pritúliť. Znie to absurdne, ale postupne som si všimol, že keď túžia po fyzickom kontakte, začnú byť hrozne agresívni, aby ich pracovník musel fyzicky zastaviť, chytiť,“ opisuje náročné chvíle, pri ktorých si bol však vedomý toho, že ako vychovávateľ nikdy nesmie prekročiť určité hranice.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

