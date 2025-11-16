Nebolo to ľahké, ale berie to ako ďalšiu etapu v živote. Ako si zvykol Ondrej Kandráč na život v Bratislave?
Známy hudobník žije už rok aj s rodinou v bratislavskej Záhorskej Bystrici.
Zbalili si kufre a odišli bývať do hlavného mesta. Je to už rok, čo Ondrej Kandráč aj so svojou rodinou opustil východné Slovensko a presťahoval sa do Bratislavy. Ako však priznal v rozhovore pre portál Najmama.sk, toto rozhodnutie sa síce nerodilo ľahko, známy hudobník to však zobral ako ďalšiu životnú etapu.
Neľahké rozhodnutie
Už 365 dní žije Ondrej Kandráč aj s manželkou Erikou a svojimi tromi deťmi v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Pred rokom sa totiž rozhodli presťahovať z dedinky Krásna Lúka pri Košiciach do hlavného mesta.
Ako však hudobník priznal, bolo to podľa neho ťažké rozhodnutie, keďže sa netají tým, že je hrdý lokálpatriot a na východm Slovensku je jeho rodina a jeho korene.
Hlavné je, že sú spolu
„To všetko, čo som zažíval doteraz, som zažíval hlavne na východnom Slovensku, obklopený ľuďmi, ktorých mám rád. Ale na druhej strane každé životné obdobie prináša nejakú ďalšiu etapu a tá prišla aj teraz. A keďže na tom Záhorí, v Záhorskej Bystrici, kde bývame, je kopec východniarov, tak v zásade sa nič dramatické nestalo,“ prezradil s tým, že aj ostatní členovia rodiny si na život v Bratislave celkom dobre a pomerne rýchlo zvykli.
„Deti majú ten dar, že v detskom kolektíve si veľmi rýchlo porozumejú a myslím si, že teraz už vôbec neriešia, že či sme tu alebo tam. Dôležité je, aby sme boli spolu. Našli si nových kamošov, nové vzťahy, nové kontakty. Myslím, že aj manželka Erika sa obklopila veľmi super partiou mamičiek v jej veku. Ja ten život naozaj beriem tak, ako prichádza a v mnohých smeroch je to pre nás aj jednoduchšie, pretože či už mám nejaké televízne výroby alebo nejaké iné aktivity, ktorých mám chvalabohu požehnane, tak je to vždy jednoduchšie byť pár minút do televízie, ako cestovať päť hodín k televízii,“ dodal ďalej známy spevák.