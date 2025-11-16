Ako doplniť vitamín C, keď ho telo potrebuje? Odborník odporúča týchto päť potravín - Dobré noviny
Dobré noviny
Ako doplniť vitamín C, keď ho telo potrebuje? Odborník odporúča týchto päť potravín
Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

DJ Padre Guilherme na koncerte v Košiciach.

Zažil vojnu a zachraňoval si faru. Kto je kňaz a dídžej, ktorý v Košiciach roztancoval desaťtisíce ľudí

Vratko Sirági / Ilustračné foto

Bez tejto klasiky si nevie predstaviť domov. Plnená paprika od mamy Vratka Sirágiho vonia detstvom

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Ako doplniť vitamín C, keď ho telo potrebuje? Odborník odporúča týchto päť potravín

— Foto: Freepik.com, drobotdean, 8photo

Vitamín C si telo nedokáže samo vyrobiť, a preto ho musíme pravidelne do organizmu dodávať najmä prostredníctvom stravy.

Vitamín C, tiež známy ako kyselina askorbová, je základný vo vode rozpustný vitamín a silný antioxidant. Je kľúčový pre podporu imunitného systému, tvorbu kolagénu a vstrebávanie železa. Vie to aj uznávaný český lekár Tomáš Kaštovský a preto na jeho pravidelné dopĺňanie odporúča nasledujúcich päť potravín - tie podľa jeho názoru obsahujú totiž najviac vitamínu C, píše to na svojej stránke na sociálnej sieti.

Slanina
5. Kiwi

Približne 90 mg/100g. Kiwi má na ľudský organizmus mnoho pozitívnych účinkov, vďaka čomu je považované za superpotravinu. Táto vitamínová bomba, ktorá obsahuje viac vitamínu C ako pomaranče, je silným antioxidantom posilňujúcim imunitný systém. Veľmi dobré je aj proti zápche.

4. Červená paprika

Surová paprika, najmä však červená a žltá, obsahuje veľmi vysoké množstvo vitamínu C. Červená sladká paprika má dokonca až 190 mg na šálku (117 mg na 100g). Červená paprika je jedným z najbohatších zdrojov vitamínu C v zelenine, často obsahuje viac tohto vitamínu ako citrusové plody.

3. Brokolica

Približne 80 mg/100g. Vďaka vysokému obsahu vitamínov, ako aj vitamínu C, a antioxidantov brokolica výrazne posilňuje obranyschopnosť tela.

