Ako doplniť vitamín C, keď ho telo potrebuje? Odborník odporúča týchto päť potravín
Vitamín C si telo nedokáže samo vyrobiť, a preto ho musíme pravidelne do organizmu dodávať najmä prostredníctvom stravy.
Vitamín C, tiež známy ako kyselina askorbová, je základný vo vode rozpustný vitamín a silný antioxidant. Je kľúčový pre podporu imunitného systému, tvorbu kolagénu a vstrebávanie železa. Vie to aj uznávaný český lekár Tomáš Kaštovský a preto na jeho pravidelné dopĺňanie odporúča nasledujúcich päť potravín - tie podľa jeho názoru obsahujú totiž najviac vitamínu C, píše to na svojej stránke na sociálnej sieti.
5. Kiwi
Približne 90 mg/100g. Kiwi má na ľudský organizmus mnoho pozitívnych účinkov, vďaka čomu je považované za superpotravinu. Táto vitamínová bomba, ktorá obsahuje viac vitamínu C ako pomaranče, je silným antioxidantom posilňujúcim imunitný systém. Veľmi dobré je aj proti zápche.
4. Červená paprika
Surová paprika, najmä však červená a žltá, obsahuje veľmi vysoké množstvo vitamínu C. Červená sladká paprika má dokonca až 190 mg na šálku (117 mg na 100g). Červená paprika je jedným z najbohatších zdrojov vitamínu C v zelenine, často obsahuje viac tohto vitamínu ako citrusové plody.
3. Brokolica
Približne 80 mg/100g. Vďaka vysokému obsahu vitamínov, ako aj vitamínu C, a antioxidantov brokolica výrazne posilňuje obranyschopnosť tela.