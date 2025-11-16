Ty si na pozeranie, hovorí mu vždy. Na zvodné fotky Jožka Vajdu jeho manželka Júlia nežiarli
Hercove fotky spôsobili na internete medzi fanúšikmi doslova ošiaľ.
Netradičný darček si k svojej jubilejnej sedemdesiatke doprial Jozef Vajda, keď sa postavil pred objektív známej fotografky Kataríny Šlesárovej. Hercove zvodné fotky potom spôsobili na internete najmä medzi jeho fanúšičkami doslova ošiaľ a komplimenty na umelcovu adresu sa sypali z každej strany. Ticho nezostala ani Jožkova manželka Júlia. Čo na fotografie povedala ona, prezradil herec v rozhovore pre Televíziu JOJ.
Provokatívne zábery
Jožko Vajda je živým dôkazom toho, že vek je naozaj len číslo. Vyzerá totiž absolútne fantasticky a svojím výzorom by do vrecka strčil aj nejedného oveľa mladšieho muža.
Herec sa však nevyznačuje len top zovňajškom, ale oplýva aj veľkou charizmou a šarmom, ktoré vidno aj na jeho nových provokatívnych fotografiách. Tie spôsobili na internete veľký rozruch a najmä nežné pohlavie bolo z hercových záberov doslova nadšené.
Nežiarli na neho
On to však podľa vlastných slov nečakal, ale pozitívne reakcie ho samozrejme tešia. „Človeka to teší, keď niečo urobí, že sa niečo podarí. Aj kvôli tomu človeku, ktorý to fotil. Že mu vyšiel ten nápad a je to perfektné. Ale aj kvôli sebe. Robí vám to dobre, keď ľudia povedia: Wau! Každému padne dobre pochvala,“ priznal Jožko Vajda.
A čo na fotografie povedala jeho životná partnerka, manželka Júlia? „Moja žena je v tomto úžasná. Berie to ako moje povolanie. Vždy mi hovorí, že: Ty si na pozeranie. Tak som na pozeranie,“ prezradil s úsmevom a dodal, že áno si povedali vo veľmi neskorom veku, čiže na žiarlivostné scény už naozaj nie je priestor.