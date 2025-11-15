Zakukala sa do neho už 10 rokov pred vzťahom. Martina Zábranská prezradila, prečo jej to s Jirkom nevyšlo
Moderátorka a herec tvorili pár asi rok.
Napriek tomu, že im to spolu nevyšlo, zostali v kontakte a navzájom sa rešpektujú. Martina Zábranská a česká herecká hviezda Jiří Dvořák tvorili pár približne jeden rok. Vzťah známej slovenskej moderátorky a jej o 27 rokov staršieho partnera sa však skončil v júni 2023. V rozhovore pre Plus Jeden Deň herečka prezradila, prečo sa rozišli a tiež to, že staršieho partnera by už dnes nechcela.
V kontakte
Moderátorka a český herec, ktorý je od Martiny Zábranskej starší takmer o tri desiatky rokov, boli zaláskovaní asi rok, pred dvoma rokmi sa však rozišli. A hoci už dnes netvoria pár, zostali obaja v priateľskom kontakte a vzájomne sa rešpektujú.
Herečka sa ešte dávnejšie vyjadrila, že s Jiřím sa vždy vedeli vzájomne pochopiť. Dnes by si však už podľa vlastných slov nevedela predstaviť, že by si našla výrazne staršieho partnera.
Zakukala sa do neho
„Už nie. A to nebol ani nejaký plán, ja som ani predtým nemala nikdy výrazne starších partnerov, ale Jirko bol proste výnimka, s ktorou som mala niečo zažiť, a mali sme k sebe veľmi blízko, po ľudskej stránke. Ja som sa do neho vlastne zaľúbila už desať rokov predtým, ako sme boli spolu, vlastne zakukala. On je veľmi charizmatický a potom po desiatich rokoch sa to nejak stalo,“ prezradila Martina Zábranská.
Zároveň ale dodala, že keď sú dvaja ľudia s takým výrazným vekovým rozdielom, tak sú v iných životných situáciách, nastaveniach a každý chce od života niečo iné. „Takže asi to prirodzene tak odišlo. My sme, samozrejme, v kontakte dosť výrazne. On je skvelý. Ale už by som radšej prijala nejakého asi vekovo bližšieho. Neviem, zatiaľ nemala som až tak veľa partnerov v mojom veku, takže neviem, uvidíme,“ uviedla ďalej s úsmevom herečka.