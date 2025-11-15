Zakukala sa do neho už 10 rokov pred vzťahom. Martina Zábranská prezradila, prečo jej to s Jirkom nevyšlo - Dobré noviny
Zakukala sa do neho už 10 rokov pred vzťahom. Martina Zábranská prezradila, prečo jej to s Jirkom nevyšlo
Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Zakukala sa do neho už 10 rokov pred vzťahom. Martina Zábranská prezradila, prečo jej to s Jirkom nevyšlo

Martina Zábranská prezradila, prečo jej to s Jirkom nevyšlo.
Martina Zábranská prezradila, prečo jej to s Jirkom nevyšlo. — Foto: Instagram @ macazabranska

Moderátorka a herec tvorili pár asi rok.

Napriek tomu, že im to spolu nevyšlo, zostali v kontakte a navzájom sa rešpektujú. Martina Zábranská a česká herecká hviezda Jiří Dvořák tvorili pár približne jeden rok. Vzťah známej slovenskej moderátorky a jej o 27 rokov staršieho partnera sa však skončil v júni 2023. V rozhovore pre Plus Jeden Deň herečka prezradila, prečo sa rozišli a tiež to, že staršieho partnera by už dnes nechcela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V kontakte

Moderátorka a český herec, ktorý je od Martiny Zábranskej starší takmer o tri desiatky rokov, boli zaláskovaní asi rok, pred dvoma rokmi sa však rozišli. A hoci už dnes netvoria pár, zostali obaja v priateľskom kontakte a vzájomne sa rešpektujú.

Martina Zábranská a Adela Vinczeová
Prečítajte si tiež: Martina Zábranská: Zachránila ma veta od Adely Vinczeovej. Bol to najväčší nátlak, aký som zažila

Herečka sa ešte dávnejšie vyjadrila, že s Jiřím sa vždy vedeli vzájomne pochopiť. Dnes by si však už podľa vlastných slov nevedela predstaviť, že by si našla výrazne staršieho partnera.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216570497548901&set=a.179954544543830&type=3&ref=embed_post

Zakukala sa do neho

„Už nie. A to nebol ani nejaký plán, ja som ani predtým nemala nikdy výrazne starších partnerov, ale Jirko bol proste výnimka, s ktorou som mala niečo zažiť, a mali sme k sebe veľmi blízko, po ľudskej stránke. Ja som sa do neho vlastne zaľúbila už desať rokov predtým, ako sme boli spolu, vlastne zakukala. On je veľmi charizmatický a potom po desiatich rokoch sa to nejak stalo,“ prezradila Martina Zábranská.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zároveň ale dodala, že keď sú dvaja ľudia s takým výrazným vekovým rozdielom, tak sú v iných životných situáciách, nastaveniach a každý chce od života niečo iné. „Takže asi to prirodzene tak odišlo. My sme, samozrejme, v kontakte dosť výrazne. On je skvelý. Ale už by som radšej prijala nejakého asi vekovo bližšieho. Neviem, zatiaľ nemala som až tak veľa partnerov v mojom veku, takže neviem, uvidíme,“ uviedla ďalej s úsmevom herečka.

Mama na prenájom / Martina Zábranská s priateľom
Prečítajte si tiež: Ani sekunda s ním nebola márna. Hviezda Mamy na prenájom sa zamilovala do o 27 rokov staršieho kolegu

