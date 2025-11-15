Robí to srdcom a ľudia to oceňujú. Pavel Nedvěd je na svoju Daru pyšný, venoval jej slová plné lásky
Český futbalista bol speváčku podporiť na jednom z jej bratislavských koncertov.
Len pred pár dňami absolvovala Dara Rolins v Bratislave dva veľké vypredané koncerty a na jednom z nich nechýbal ani jej snúbenec, bývalý český futbalista Pavel Nedvěd. Niekdajší športovec prišiel svoju životnú partnerku podporiť nielen do hľadiska, ale aj do zákulisia a bolo evidentné, že na speváčku je nesmierne pyšný. V rozhovore pre Nový Čas jej po koncerte venoval aj krásne slová plné lásky.
Pusa pred vystúpením
Dara Rolins potešila nedávno svojich fanúšikov, keď v hlavnom meste usporiadala dva veľké koncerty. A na ten sobotňajší ju prišiel podporiť aj jej partner Pavel Nedvěd.
„V spleti emócií a pocitov pred šou nie je úplne priestor riešiť, kto tam je a kto nie. Je fakt, že osobne mám radšej, keď si dám debatku na tému koncert, či sa teším a podobne až po ňom. Predtým som rada zafokusovaná. Pravdou ale je, že by som bola veľmi nervózna, keby mi pred vystúpením Pavlík neprišiel dať pusu, keď viem, že tam je. To je samozrejmé,“ priznala Dara Rolins s tým, že na svojho snúbenca sa veľmi tešila.
Pyšný
Bývalému futbalistovi sa partnerkin koncert nesmierne páčil a bola to fantastická šou, ktorú podľa jeho názoru dokáže v Čechách a na Slovensku urobiť len Darinka. „Bolo to perfektne prepracované, všetko ladilo do posledného detailu. Verím, že ľudia si to užili tak moc ako ja. Som na ňu pyšný,“ adresoval krásne slová speváčke Pavel s tým, že najkrajší moment bol pre neho ten, ako sa Darinka na konci rozplakala.
„Myslím si, že to bolo spontánne a pre ňu veľmi emotívne, pretože vystupovala doma a veľmi jej na tom záležalo. To bol ten najkrajší moment. Darinka je taká, robí to srdcom a to ľudia oceňujú,“ chválil Daru Rolins jej snúbenec.