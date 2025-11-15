Nebude sa volať ako on, prezradil spevák. Samo Tomeček sa pripravuje na príchod svojho vianočného bábätka - Dobré noviny
Nebude sa volať ako on, prezradil spevák. Samo Tomeček sa pripravuje na príchod svojho vianočného bábätka
Nebude sa volať ako on, prezradil spevák. Samo Tomeček sa pripravuje na príchod svojho vianočného bábätka

Samo Tomček sa pripravuje na príchod synčeka.
Samo Tomček sa pripravuje na príchod synčeka. — Foto: Instagram @ samueltomecek, @ dominikakrommel (@ alicaphotography)

Známy spevák sa otcom stane po prvý raz.

Svojho dieťatka sa už nevie dočkať. Samuel Tomeček sa tesne pred Vianocami stane po prvýkrát otcom, partnerka Dominika totiž nosí pod srdcom ich prvého spoločného potomka. Prípravy na príchod bábätka tak finišijú a v rozhovore pre portál Najmama.sk známy spevák prezradil aj to, že synček sa nebude volať ako on.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Samo Tomeček (@samueltomecek)

Nevie, čo ho čaká

Po rozpade manželstva, ktorý niekdajší superstarista dosť oplakal, našiel šťastie pri partnerke Dominike. Oboch dal osud dokopy náhodou a netrvalo dlho, keď sa obaja na sociálnej sieti pochválili novinkou, že sa z nich stanú rodičia. „Pod srdcom, celý náš vesmír. Náš zázrak,“ napísali k záberom, na ktorých je Dominika už s tehotenským bruškom.

Samo Tomeček prehovoril o rozvode.
Prečítajte si tiež: Koniec vzťahu? To je pre mňa ako smrť, priznáva Samo Tomeček. Dominiku už predstavil aj rodičom

Bocian by tak k spevákovi a jeho partnerke mal priletieť tesne pred vianočnými sviatkami a ako Samo prezradil, prípravy na príchod synčeka už doma vrcholia. „Veľmi sa na to tešíme, ale je pravdou, že ja osobne ešte úplne neviem, čo ma čaká. Zisťujem si od všetkých kamarátov a známych rodičovské informácie a pýtam sa ich, ako si to mal vtedy, keď bol malý synček alebo malá dcérka,“ prezradil s tým, že vie, že to bude veľká zmena, a preto sa snaží zistiť čo najviac sa dá vopred. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Krommel (@dominikakrommel)

Meno mu vybral on

„Už mi sociálne siete dokonca ponúkajú rodičovské videá, napríklad ako otec s bábätkom cvičí, ako sa správať so psíkom a mačičkou k dieťatku a vždy mi to vyčarí úsmev na perách. Samozrejme, už sme stihli zariadiť aj izbičku, všetko máme nachystané, kočík, zavinovačku, plienky, atď. Aspoň teda dúfam,“ dodal ďalej a priznal, že naozaj netušil, čo všetko treba pre dieťatko nakúpiť, je to pre neho absolútne nové a nepoznané.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Krommel (@dominikakrommel)

Superstarista zároveň prezradil aj to, že synček sa nebude volať po ňom Samuel. „Meno máme vybraté, ale to si necháme ešte pre seba ako vianočný darček. S Dominikou sme sa dohodli tak, že meno synovi vyberiem ja,“ vysvetlil známy spevák.

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou
Prečítajte si tiež: Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

