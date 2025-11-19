Dievčatko si nakreslí kamaráta, ktorý ožije, no je smutný. Vianočná reklama od Disney vás zaručene dojme
Krátky vianočný príbeh dojme deti aj dospelých.
S blížiacimi sa Vianocami sa doslova roztrhlo vrece s tematickými reklamami. Jedna snímka však tento rok prekvapila. Z dielne Disney vyšiel krátky príbeh, ktorý vás zaručene zaujme, pobaví, ale aj dojme. A Disney Holiday Short: Best Christmas Ever režíroval držiteľ Oscara Taika Waititi.
Snímka je stredobod vianočnej kampane s názvom Make Someone’s Holiday Magic a do sviatočnej sezóny prináša potrebnú dávku fantázie, jemného humoru aj emócií. Protagonistami krátkeho príbehu s pekným posolstvom sú dievčatko a jej kreslený kamarát Doodle. Toho si dievčatko nakreslí ako vianočné prianie a čuduj sa svete, Doodle na Štedrý deň nečekane ožije. Nemôže však hovoriť, čo ho veľmi trápi. Reklama mapuje ich netypické priateľstvo v dobe, kedy je kúzlo Vianoc najsilnejšie. Čaro sviatkov sa nachádza v zdieľaní radosti s ostatnými.
Oživenému Doodlovi prepožičal hlas John Goodman, ktorý so spoločnosť Disney spolupracuje už dlho. „Vždy som rád súčasťou Disney príbehov, pretože majú nadčasovosť – sú zábavné, dojímavé a pripomínajú rodinám, na čom skutočne záleží. Tento krátky film dokonale zachytáva ten istý duch,“ uviedol legendárny herec.