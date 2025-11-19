Dievčatko si nakreslí kamaráta, ktorý ožije, no je smutný. Vianočná reklama od Disney vás zaručene dojme - Dobré noviny
Dievčatko si nakreslí kamaráta, ktorý ožije, no je smutný. Vianočná reklama od Disney vás zaručene dojme
Dievčatko si nakreslí kamaráta, ktorý ožije, no je smutný. Vianočná reklama od Disney vás zaručene dojme

A Disney Holiday Short Best Christmas Ever
A Disney Holiday Short Best Christmas Ever — Foto: Disney/propagačný materiál

Krátky vianočný príbeh dojme deti aj dospelých.

S blížiacimi sa Vianocami sa doslova roztrhlo vrece s tematickými reklamami. Jedna snímka však tento rok prekvapila. Z dielne Disney vyšiel krátky príbeh, ktorý vás zaručene zaujme, pobaví, ale aj dojme. A Disney Holiday Short: Best Christmas Ever režíroval držiteľ Oscara Taika Waititi.

Snímka je stredobod vianočnej kampane s názvom Make Someone’s Holiday Magic a do sviatočnej sezóny prináša potrebnú dávku fantázie, jemného humoru aj emócií. Protagonistami krátkeho príbehu s pekným posolstvom sú dievčatko a jej kreslený kamarát Doodle. Toho si dievčatko nakreslí ako vianočné prianie a čuduj sa svete, Doodle na Štedrý deň nečekane ožije. Nemôže však hovoriť, čo ho veľmi trápi. Reklama mapuje ich netypické priateľstvo v dobe, kedy je kúzlo Vianoc najsilnejšie. Čaro sviatkov sa nachádza v zdieľaní radosti s ostatnými. 

Oživenému Doodlovi prepožičal hlas John Goodman, ktorý so spoločnosť Disney spolupracuje už dlho. „Vždy som rád súčasťou Disney príbehov, pretože majú nadčasovosť – sú zábavné, dojímavé a pripomínajú rodinám, na čom skutočne záleží. Tento krátky film dokonale zachytáva ten istý duch,“ uviedol legendárny herec

DJ Padre Guilherme na koncerte v Košiciach.
Prečítajte si tiež: Zažil vojnu a zachraňoval si faru. Kto je kňaz a dídžej, ktorý v Košiciach roztancoval desaťtisíce ľudí

 

