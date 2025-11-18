Ak by som zostala doma, už tu nie som. Kamila Magálová po smrti syna v sebe našla nesmiernu silu - Dobré noviny
Ak by som zostala doma, už tu nie som. Kamila Magálová po smrti syna v sebe našla nesmiernu silu
Ak by som zostala doma, už tu nie som. Kamila Magálová po smrti syna v sebe našla nesmiernu silu

— Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata, Wikipedia/SimcaCZE

Nebráň mi v tom, hovoril jej naposledy syn.

„Bol húževnatý a išiel za svojím cieľom. Presne vedel, čo chce, a dosiahol to,“ hovorila o svojom jedinom synovi Kamila Magálová, ktorej sa Martin v živote zdôveril so všetkým. Nemali pred sebou tajnosti ani žiadnu tabu tému. „Bol pre mňa absolútnou oporou. Hovorila som si, že mám jeseň života, oporu v synovi, že sa nemusím ničoho báť a život pekne uplynie,“ prezradila pre Denník N herečka, ktorá o Martina prišla náhle. Kamila Magálová vraví, že matky by nemali pochovávať svoje deti, no fanúšikovia v nej vidia silu, akú má len málokto.

S kôrkou v ruke

Kamila Magálová mala tri roky, keď videla, ako otec opúšťa rodinu. Už vtedy ju rozvod rodičov silno zasiahol. „Keď som sa vydávala, povedala som si, že toto ja svojim deťom nikdy neurobím,“ hovorila v rozhovore s novinárkou Barborou Marekovou v podcaste Ľudskosť. „Ona je bojovník, takže sa s tým obdivuhodne vyrovnala,“ spomínala v relácii 13. komnata Slavomír Magál, ktorého si herečka vzala za muža a mala s ním dve deti – dcéru Danielu a syna Martina. Syna čakala, keď mala 24 rokov.

Ladislav Slovák a jeho dcéra Kamila Magálová.
Kamila Magálová mala tri roky, keď videla, ako otec opúšťa rodinu. Napriek nevere zomrel v dcérinom náručí

„Keď sa narodil, bol veľký maco, mal do štyroch kíl. Prvýkrát som rodila dcéru a toto bol môj druhý pôrod po roku. Išla som vo výťahu s lekárom a vravela som mu, že mám pocit, že už rodím. On na to, že to nie je možné. Mala som také široké šaty, dvihol ich a povedal: Áno, hlavička je už vonku. Nestihla som si ani ľahnúť na stôl a Martin bol na svete,“ spomínala herečka v rozhovore pre Denník N na narodenie syna, ktorý bol podľa nej veľmi pokojným a dobrým dieťaťom. Vraj mu stačila suchá kôrka v ruke, ktorú si žužlal, pozeral sa na svet a usmieval sa. „Bol úžasné, pohodové dieťa a naozaj som s ním takmer nemala starosti. Aj spal, aj všetko. Len potreboval mať niečo v ručičke alebo v ústach,“ vravela. Keď bol Martin trochu starší, každý večer doma čakal, kým sa nevrátila z predstavenia a kým mu nepopriala dobrú noc.

Kamila Magálová.
Kamila Magálová. Foto: 13. komnata ČT

Nadávali mu na mamu

„Hovorila som si, čo len bude z tohto jemného a citlivého chlapca. Potom neskôr, keď bol dospelý, mi povedal, že sa bál, že sa už nikdy nevrátim,“ prezradila Denníku N. Martin Magál aj v minulosti priznal, že ako syn herečky to vôbec nemal jednoduché.

