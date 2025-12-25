Chcela ísť proti prúdu, no neodolala tradícii. Obľúbená speváčka vie, aké je dôležité žiť v prítomnosti
O umení spočiatku ani nesnívala, no postupne si k nemu vytvorila hlboké puto.
Narodila sa na Valentína, preto často s úsmevom hovorieva, že by mala byť stále šťastná a zamilovaná. Vyrastala v hudobníckej rodine, no ako malá snívala o niečom celkom inom. Chcela byť letuškou, krasokorčuliarkou a zo všetkého najviac ju lákala predstava, že sa raz stane predavačkou. V srdci dievčiny z fotografie však napokon skutočne zvíťazila hudba, ktorá sa stala jej útočiskom a ona dodnes tvrdí, že ju dokáže podržať aj vtedy, keď si sama nevie dať rady.