Keď si ju počas predstavenia všimol lekár, ihneď konal. Petra Hřebíčková môže hovoriť o veľkom šťastí
Známa česká herečka mala počas divadelného predstavenia problémy s dychom.
Šťastie v nešťastí mala nedávno Petra Hřebíčková. Počas jej predstavenia v divadle sedel v hľadisku lekár, ktorý si náhodou všimol, že herečka má problémy s dychom. Ako informuje Blesk, prednosta kliniky pneumológie jej okamžite odporučil, aby išla na vyšetrenie s pľúcami – a tým, že ho počúvla, urobila dobre.
Krátil sa jej dych
Petra Hřebíčková, ktorá je divákom dobre známa aj na Slovensku vďaka komédii Bezva ženská na krku či Zbožňovaný, na javisku ako herečka spieva, hovorí, jednoducho pracuje s dychom. „Začala som vnímať, že sa potrebujem nadýchnuť skôr ako moji kolegovia, ale myslela som si, že za to môže fajčenie, a keď prestanem, zlepší sa to,“ priznala umelkyňa, ktorá si takto začala všímať príznaky svojej choroby.
Počas divadelného predstavenia potom úplnou náhodou sedel v publiku aj prednosta kliniky pneumológie, docent Norbert Pauk, ktorý si tieto príznaky na Petre Hřebíčkovej všimol. A tak jej odporučil, nech zájde k lekárovi a nechá si pľúca vyšetriť.
Fajčila 20 rokov
A urobil dobre – vďaka tomuto náhodnému stretnutiu sa lekárom podarilo včas odhaliť herečkinu vážnu diagnózu.