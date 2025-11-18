Spojila dva rozdielne recepty, výsledok stojí za to. Spravte si expresné kakaové buchtičky Petry Tóthovej - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Spojila dva rozdielne recepty, výsledok stojí za to. Spravte si expresné kakaové buchtičky Petry Tóthovej
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou vľavo a vpravo Steven Tyler s dcérou Liv.

Sedel v kaviarni, čašníčka naňho civela a rozochvela sa. Známi ľudia a ich nemanželské deti

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

SLEDUJE NÁS 206 989 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Spojila dva rozdielne recepty, výsledok stojí za to. Spravte si expresné kakaové buchtičky Petry Tóthovej

Petra Tóthová a kakaové buchtičky.
Petra Tóthová a kakaové buchtičky. — Foto: Instagram/petratothova_official

Účinkovanie v obľúbenej súťaži je jej splneným snom.

Chuť jediného dezertu ju presvedčila, že by chcela mať vlastnú cukráreň. Dnes je Petra Tóthová profesionálkou, ktorú pozná celé Slovensko, a hoci má bohatú prax, stále ju baví skúšať nové veci a učiť sa. Vďaka práci si plní sny a jeden z nich sa stal skutočnosťou odkedy je súčasťou obľúbenej šou Pečie celé Slovensko.

Najradšej objavuje 

„Poznala som The Great British Bake Off ešte zo začiatku ich prvej série, pozerala som ju a hovorila som si, že toto by som chcela robiť a toto by ma bavilo. A nakoniec, pozrite sa, tá šou je úplne úžasná,“ prezradila Novému Času pre Ženy známa cukrárka, ktorá si na relácii, v ktorej účinkuje, najviac cení ľudskosť, ktorou všetci prekypujú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Tóthová porotkyňa PCS (@petratothova_official)

Najväčšou vášňou v cukrárčine je pre ňu objavovanie nového, čo rada robí aj počas cestovania. Nedá dopustiť napríklad na peruánsku čokoládu, miluje Japonsko a s úsmevom vraví, že každé miesto na svete podľa nej ponúka niečo zaujímavé.

Svoje recepty občas zdieľa aj s fanúšikmi na Instagrame a nedávno prišla s nápadom, ktorý vznikol priamo v jej kuchyni. „Čo sa stane, ak spojíte párty fondue s receptom na buchty z technickej výzvy? Kakaové expresné dukátové buchtičky,“ napísala Petra k svojmu príspevku na sociálnej sieti.

Dukátové buchtičky Petry Tóthovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…