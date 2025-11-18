Spojila dva rozdielne recepty, výsledok stojí za to. Spravte si expresné kakaové buchtičky Petry Tóthovej
Účinkovanie v obľúbenej súťaži je jej splneným snom.
Chuť jediného dezertu ju presvedčila, že by chcela mať vlastnú cukráreň. Dnes je Petra Tóthová profesionálkou, ktorú pozná celé Slovensko, a hoci má bohatú prax, stále ju baví skúšať nové veci a učiť sa. Vďaka práci si plní sny a jeden z nich sa stal skutočnosťou odkedy je súčasťou obľúbenej šou Pečie celé Slovensko.
Najradšej objavuje
„Poznala som The Great British Bake Off ešte zo začiatku ich prvej série, pozerala som ju a hovorila som si, že toto by som chcela robiť a toto by ma bavilo. A nakoniec, pozrite sa, tá šou je úplne úžasná,“ prezradila Novému Času pre Ženy známa cukrárka, ktorá si na relácii, v ktorej účinkuje, najviac cení ľudskosť, ktorou všetci prekypujú.
Najväčšou vášňou v cukrárčine je pre ňu objavovanie nového, čo rada robí aj počas cestovania. Nedá dopustiť napríklad na peruánsku čokoládu, miluje Japonsko a s úsmevom vraví, že každé miesto na svete podľa nej ponúka niečo zaujímavé.
Svoje recepty občas zdieľa aj s fanúšikmi na Instagrame a nedávno prišla s nápadom, ktorý vznikol priamo v jej kuchyni. „Čo sa stane, ak spojíte párty fondue s receptom na buchty z technickej výzvy? Kakaové expresné dukátové buchtičky,“ napísala Petra k svojmu príspevku na sociálnej sieti.