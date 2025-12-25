Vianočným zobkaním zjeme viac, než si myslíme. Expertka radí, ako si dopriať tak akurát a bez výčitiek - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vianočným zobkaním zjeme viac, než si myslíme. Expertka radí, ako si dopriať tak akurát a bez výčitiek
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.

Počas života plakala len dva razy. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

SLEDUJE NÁS 206 909 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vianočným zobkaním zjeme viac, než si myslíme. Expertka radí, ako si dopriať tak akurát a bez výčitiek

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Niektoré čísla vás prekvapia.

Začína to dlhým nákupným zoznamom, pokračuje plným nákupným košíkom a keď sa vianočné dobroty objavia na stole, je len ťažké odolať. „Veď je to len raz do roka.“ To je veta, ktorú si povedia mnohí, a tak sa zrazu pred vami ocitne zemiakový šalát, vyprážané rezne, medovníky, vanilkové rožky, linecké pečivo, vianočné oblátky, štedrák, sušené ovocie s orieškami a neodolateľné poháre vareného vína či vaječného likéru.

„Môže sa vám tak stať, že v 100 gramoch nenápadných suchých koláčikov zjete viac ako tretinu denných kalórií,“ upozornila pre portál preventivne.sk expertka na zdravý životný štýl Katarína Skybová. Práve pozobkávanie je podľa nej príčinou číslo jeden vianočného priberania a nie je na škodu mať prehľad, koľko kalórií obsahujú naše tradičné vianočné dobroty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Inštitút kompliment (@kompliment.sk)

Tipy od expertky

„Vianočným maškrtením sa dokonca dá zjesť až 1 700 kalórií navyše, čo je bežný celodenný príjem,“ vysvetlila Skybová, ktorá sa podelila aj o niekoľko dobrých tipov, ako sa neprejedať. Odporúča piecť čo najmenšie koláčiky – tak môžete ochutnať viacero, no zjete menej. Expertka odporúča vyhnúť sa „zdravším alternatívam“, pretože často môžu mať podobné kalorické hodnoty ako bežné koláčiky, no pre „zdravší pocit“ máme tendenciu zjesť ich viac.

Ilustračná fotografia / Pavel Pospíšil
Prečítajte si tiež: Michelinský zemiakový šalát na Vianoce nesmel chýbať. Šéfkuchár Pavel Pospíšil mal recept od svojho otca

Skybová odporúča, aby sme vianočné sladkosti nejedli namiesto hlavného jedla, ale dali si len ako sladkú bodku. „Koláčikom ľahšie odoláte, keď ich nebudete mať stále na očiach. Preto ich po servírovaní čo najskôr odložte,“ dodala Skybová, ktorá upozornila aj na sušené ovocie a orechy, ktoré nie sú ľahšou alternatívou ku koláčom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=894450044588081&id=113153292717764&set=a.285543272145431

Dôležité je uvedomiť si, že vianočné maškrtenie nie je o počítaní každej kalórie, ale o rovnováhe a vedomom vychutnávaní si. Nižšie nájdete orientačný prehľad najobľúbenejších vianočných pochúťok a ich kalorickej hodnoty:

Dobrota

Orientačná kalorická hodnota

Zemiakový šalát (1 porcia ~150 g)

~365 kcal

Údené (100 g)

~430 kcal

Medovníky (100 g)

~390 kcal

Vanilkové rožky (100 g)

~490 kcal

Linecké pečivo (100 g)

~530 kcal

Vianočné oblátky (100 g)

~408 kcal

Varené víno (1 pohár 200 ml)

~150 kcal

Vaječný likér (100 ml)

~330 kcal

Vianočka (100 g)

~350 kcal

Sušené ovocie s orieškami (100 g)

~440 kcal

Tipy, ako si užiť maškrtenie „tak akurát“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…