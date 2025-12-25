Vianočným zobkaním zjeme viac, než si myslíme. Expertka radí, ako si dopriať tak akurát a bez výčitiek
Niektoré čísla vás prekvapia.
Začína to dlhým nákupným zoznamom, pokračuje plným nákupným košíkom a keď sa vianočné dobroty objavia na stole, je len ťažké odolať. „Veď je to len raz do roka.“ To je veta, ktorú si povedia mnohí, a tak sa zrazu pred vami ocitne zemiakový šalát, vyprážané rezne, medovníky, vanilkové rožky, linecké pečivo, vianočné oblátky, štedrák, sušené ovocie s orieškami a neodolateľné poháre vareného vína či vaječného likéru.
„Môže sa vám tak stať, že v 100 gramoch nenápadných suchých koláčikov zjete viac ako tretinu denných kalórií,“ upozornila pre portál preventivne.sk expertka na zdravý životný štýl Katarína Skybová. Práve pozobkávanie je podľa nej príčinou číslo jeden vianočného priberania a nie je na škodu mať prehľad, koľko kalórií obsahujú naše tradičné vianočné dobroty.
Tipy od expertky
„Vianočným maškrtením sa dokonca dá zjesť až 1 700 kalórií navyše, čo je bežný celodenný príjem,“ vysvetlila Skybová, ktorá sa podelila aj o niekoľko dobrých tipov, ako sa neprejedať. Odporúča piecť čo najmenšie koláčiky – tak môžete ochutnať viacero, no zjete menej. Expertka odporúča vyhnúť sa „zdravším alternatívam“, pretože často môžu mať podobné kalorické hodnoty ako bežné koláčiky, no pre „zdravší pocit“ máme tendenciu zjesť ich viac.
Skybová odporúča, aby sme vianočné sladkosti nejedli namiesto hlavného jedla, ale dali si len ako sladkú bodku. „Koláčikom ľahšie odoláte, keď ich nebudete mať stále na očiach. Preto ich po servírovaní čo najskôr odložte,“ dodala Skybová, ktorá upozornila aj na sušené ovocie a orechy, ktoré nie sú ľahšou alternatívou ku koláčom.
Dôležité je uvedomiť si, že vianočné maškrtenie nie je o počítaní každej kalórie, ale o rovnováhe a vedomom vychutnávaní si. Nižšie nájdete orientačný prehľad najobľúbenejších vianočných pochúťok a ich kalorickej hodnoty:
|
Dobrota
|
Orientačná kalorická hodnota
|
Zemiakový šalát (1 porcia ~150 g)
|
~365 kcal
|
Údené (100 g)
|
~430 kcal
|
Medovníky (100 g)
|
~390 kcal
|
Vanilkové rožky (100 g)
|
~490 kcal
|
Linecké pečivo (100 g)
|
~530 kcal
|
Vianočné oblátky (100 g)
|
~408 kcal
|
Varené víno (1 pohár 200 ml)
|
~150 kcal
|
Vaječný likér (100 ml)
|
~330 kcal
|
Vianočka (100 g)
|
~350 kcal
|
Sušené ovocie s orieškami (100 g)
|
~440 kcal