Bolesť po rozchode s Bekimom ju zasiahla inak. Laura Aziri našla v sebe silu, aby sa postavila na nohy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bolesť po rozchode s Bekimom ju zasiahla inak. Laura Aziri našla v sebe silu, aby sa postavila na nohy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

SLEDUJE NÁS 207 046 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bolesť po rozchode s Bekimom ju zasiahla inak. Laura Aziri našla v sebe silu, aby sa postavila na nohy

Laura Aziri sa po rozpade manželstva musela znova postaviť na nohy.
Laura Aziri sa po rozpade manželstva musela znova postaviť na nohy. — Foto: Instagram @ _lauraaziri_

Známy komik a jeho bývalá manželka vychovávajú spoločne dcérku Eliu.

Pár tvorili dlhé roky a svoju lásku spečatili nielen manželstvom, ale aj dcérkou Eliou. Životné cesty komika Bekima a modelky Laury sa však napokon aj tak rozišli. Je to už vyše roka, čo spolu nie sú, a Laura sa teraz rozhodla v úprimnej spovedi podeliť o to, na čo po rozchode nebola pripravená a čo pre ňu koniec vzťahu s otcom jej dcérky znamenal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Laura Aziri (@_lauraaziri_)

Puto, ktoré sa nikdy nepretrhne

Aj napriek koncu lásky medzi dvojicou nepanuje žiadna nevraživosť či nenávisť.  „Jednoducho to priniesol život,“ uviedol pre Nový Čas Bekim, keď komentoval neľahkú situáciu. Pre oboch však zostala dcérka oboch prioritou a tak aj pristupujú k jej výchove.

Bekim Aziri žije pre dcérku Eliu.
Prečítajte si tiež: Dcéra nie je tvoja, písali mu zákeráci. Bekim ukázal, že aj chalan na vozíku dokáže mať normálny vzťah

Po vyše roku od správy, ktorá prekvapila fanúšikov, sa Laura Aziri rozhodla prihovoriť im a otvorene opísala, ako vnímala koniec vzťahu s Bekimom a na čo nebola vôbec pripravená. Bolesť bola z jedného dôvodu o čosi iná.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Laura Aziri (@_lauraaziri_)

„Rozchod sám o sebe bolí, ale keď spolu máte dieťa, bolesť zasiahne inak. Nie je to len o tom, že pustíte jedného človeka – ide o to, naučiť sa žiť s putom, ktoré sa nikdy úplne nepretrhne,“ začala na sociálnej sieti svoju úprimnú spoveď.

Naučila sa to znova vybudovať

Podľa nej nestrácate len partnera, ale strácate aj sen o úplne rodine.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…