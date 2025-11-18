Bolesť po rozchode s Bekimom ju zasiahla inak. Laura Aziri našla v sebe silu, aby sa postavila na nohy
Známy komik a jeho bývalá manželka vychovávajú spoločne dcérku Eliu.
Pár tvorili dlhé roky a svoju lásku spečatili nielen manželstvom, ale aj dcérkou Eliou. Životné cesty komika Bekima a modelky Laury sa však napokon aj tak rozišli. Je to už vyše roka, čo spolu nie sú, a Laura sa teraz rozhodla v úprimnej spovedi podeliť o to, na čo po rozchode nebola pripravená a čo pre ňu koniec vzťahu s otcom jej dcérky znamenal.
Puto, ktoré sa nikdy nepretrhne
Aj napriek koncu lásky medzi dvojicou nepanuje žiadna nevraživosť či nenávisť. „Jednoducho to priniesol život,“ uviedol pre Nový Čas Bekim, keď komentoval neľahkú situáciu. Pre oboch však zostala dcérka oboch prioritou a tak aj pristupujú k jej výchove.
Po vyše roku od správy, ktorá prekvapila fanúšikov, sa Laura Aziri rozhodla prihovoriť im a otvorene opísala, ako vnímala koniec vzťahu s Bekimom a na čo nebola vôbec pripravená. Bolesť bola z jedného dôvodu o čosi iná.
„Rozchod sám o sebe bolí, ale keď spolu máte dieťa, bolesť zasiahne inak. Nie je to len o tom, že pustíte jedného človeka – ide o to, naučiť sa žiť s putom, ktoré sa nikdy úplne nepretrhne,“ začala na sociálnej sieti svoju úprimnú spoveď.
Naučila sa to znova vybudovať
Podľa nej nestrácate len partnera, ale strácate aj sen o úplne rodine.