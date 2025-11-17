Hra kameň, papier, nožnice skrýva malé tajomstvo. Odborníci prišli na to, čo skutočne rozhoduje o výhre - Dobré noviny
Hra kameň, papier, nožnice skrýva malé tajomstvo. Odborníci prišli na to, čo skutočne rozhoduje o výhre
Hra kameň, papier, nožnice skrýva malé tajomstvo. Odborníci prišli na to, čo skutočne rozhoduje o výhre

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Freepik, @drobotdean

Skryté pravidlo detskej hry prekvapilo aj vedcov.

Hra, ktorú hráme od detstva, často v tých najbežnejších situáciách. Kto pôjde prvý? Kto umyje riad? Kto získa posledný kúsok koláča? Kameň, papier, nožnice je pre väčšinu z nás len rýchla voľba troch jednoduchých gest. No práve v tejto nenápadnej hre sa skrýva niečo, čo vedcov zaujalo natoľko, že ju začali skúmať podobne precízne ako oveľa zložitejšie procesy ľudskej mysle.

Možno ste si mysleli, že výsledok miestami závisí len od šťastia. Ale podľa odborníkov môže mať človek v rukách viac, než sa na prvý pohľad zdá. Existuje totiž spôsob, ako svoje šance nečakane zvýšiť – a prekvapivo nijako nesúvisí s tým, čo robí váš súper.

Výskum mozgu

Ako uvádza Daily Mail, austrálska kognitívna vedkyňa Denisa Moerelová so svojím tímom analyzovala tisíce kôl počítačovej verzie tejto známej hry. Počas hrania vedci sledovali mozgovú aktivitu hráčov a všimli si jeden výrazný rozdiel medzi tými, ktorí prehrávali, a tými, ktorí vyhrávali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝗧𝗲𝗻𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝘀 (@tenplateinteriors)

Ukázalo sa, že prehrávajúci hráči sa nevedeli odosobniť od toho, čo sa stalo pred chvíľou. Premýšľali nad tým, ktorý symbol použili oni, ktorý použil súper, a snažili sa v tom nájsť logiku. Mozog vtedy automaticky hľadá vzory a predpokladá, čo by mohlo fungovať – práve to však často vedie k neúspechu.

Doktorka Moerelová vysvetlila, že tajomstvo výhry nespočíva v takomto sledovaní súpera ani v budovaní stratégií. „Tajomstvo úspechu v tejto hre nespočíva v pozorovaní súpera ani v hľadaní vzorcov. Ale naopak, musíte zabudnúť na všetko, čo sa stalo predtým,“ uvádza podľa Mail Online.

Čistá myseľ vyhráva

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Už ste čítali?

