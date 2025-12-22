Zvládnete ich aj na poslednú chvíľu. Kvetkine nepečené punčové guľky sa hodia nielen na Silvestra - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zvládnete ich aj na poslednú chvíľu. Kvetkine nepečené punčové guľky sa hodia nielen na Silvestra
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Rolf Hoppe.

Keď chcel dcéram čítať rozprávky, zakázala mu to. Kráľ z Popolušky mal 55 rokov oporu v silnej žene

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Jana Kirschner.

Keď prišla s nulou na účte, od hladu napísala hit. Jana Kirschner našla šťastie pri dvoch diplomatkách

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

SLEDUJE NÁS 206 935 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zvládnete ich aj na poslednú chvíľu. Kvetkine nepečené punčové guľky sa hodia nielen na Silvestra

Kvetka Horváthová a punčové guľky.
Kvetka Horváthová a punčové guľky. — Foto: Instagram/kvetkah

Vďaka jemnej čokoláde sa rozplývajú na jazyku.

Najkrajšie sviatky v roku sú pre moderátorku Kvetku Horváthovú najmä o čase strávenom s blízkymi, o rodinnej pohode a v neposlednom rade aj o dobrom jedle. V tomto období sa priveľmi neobmedzuje, dopraje si sladké aj slané pochúťky, ktoré doma každoročne pripravuje a inak to nie je ani na Silvestra.

Nepečená dobrota

„Máme taký klasický papučový Silvester. Väčšinou sme u mojich rodičov, kde sa stretneme celá rodina. Sme pri televízore, robíme si jednohubky, spomíname na to, čo pekné a možno aj nepekné nám rok priniesol a čo čakáme od nového roka,“ prezradila Kvetka pre Nový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kvetka Horváthová (@kvetkah)

Na Instagrame je známa svojimi receptami, ktoré sa často vyrovnajú aj tým z profesionálnej kuchyne a k sviatočným jedlám pridala aj niekoľko užitočných tipov. Ak teda hľadáte sladkú bodku na záver starého roka, možno vám urobí radosť práve tento recept.

Kvetka Horváthová a jej crinkles.
Prečítajte si tiež: Prekvapia chuťou aj tradíciou. Vianočné koláčiky Kvetky Horváthovej vďaka jednej ingrediencii žiaria

„Nepečená dobrota, ktorá sa hodí na akúkoľvek oslavu, napríklad aj na silvestrovskú. Praktické a milé servírovanie na slamke alebo na drevenej paličke môžete doplniť o stužku, mne zostali z balenia vianočných darčekov,“ poradila obľúbená moderátorka fanúšikom na Instagrame.

Punčové párty guľky Kvetky Horváthovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…