Zvládnete ich aj na poslednú chvíľu. Kvetkine nepečené punčové guľky sa hodia nielen na Silvestra
Vďaka jemnej čokoláde sa rozplývajú na jazyku.
Najkrajšie sviatky v roku sú pre moderátorku Kvetku Horváthovú najmä o čase strávenom s blízkymi, o rodinnej pohode a v neposlednom rade aj o dobrom jedle. V tomto období sa priveľmi neobmedzuje, dopraje si sladké aj slané pochúťky, ktoré doma každoročne pripravuje a inak to nie je ani na Silvestra.
Nepečená dobrota
„Máme taký klasický papučový Silvester. Väčšinou sme u mojich rodičov, kde sa stretneme celá rodina. Sme pri televízore, robíme si jednohubky, spomíname na to, čo pekné a možno aj nepekné nám rok priniesol a čo čakáme od nového roka,“ prezradila Kvetka pre Nový Čas.
Na Instagrame je známa svojimi receptami, ktoré sa často vyrovnajú aj tým z profesionálnej kuchyne a k sviatočným jedlám pridala aj niekoľko užitočných tipov. Ak teda hľadáte sladkú bodku na záver starého roka, možno vám urobí radosť práve tento recept.
„Nepečená dobrota, ktorá sa hodí na akúkoľvek oslavu, napríklad aj na silvestrovskú. Praktické a milé servírovanie na slamke alebo na drevenej paličke môžete doplniť o stužku, mne zostali z balenia vianočných darčekov,“ poradila obľúbená moderátorka fanúšikom na Instagrame.