Podľa lekárov išlo o minúty. Lenka Filipová podstúpila vážnu operáciu mozgu a bojovala o život
Zdroj z nemocnice prišiel s dobrými správami.
Koncom októbra spadla zo schodov a záchranka ju okamžite previezla do nemocnice. Teraz sa ukázalo, že situácia bola vážnejšia, než sa pôvodne zdalo – 71-ročná speváčka Lenka Filipová totiž musela podstúpiť náročnú operáciu mozgu a boj o život.
Išlo o minúty
V speváčkinej vile ju našiel partner jej dcéry Marpo, ktorý ihneď zalarmoval záchranárov. „Môžem potvrdiť, že na mieste zasahovala posádka záchranárov, ktorí prevzali do starostlivosti ženu s poranením hlavy. Počas zásahu bola pacientka pri vedomí,“ povedal pre TN.cz hovorca pražskej záchranky Karel Kirs.
„Keď pani Filipovú prijali, najprv sme zisťovali, čo presne pád spôsobilo,“ uviedol zdroj z nemocnice pre denník Blesk a dodal, že išlo o život ohrozujúci stav – preto okamžite pristúpili k operácii. Podľa lekárov išlo o minúty a každé oneskorenie mohlo mať fatálne následky.
Šance na zotavenie
Ukázalo sa, že za všetkým stála nebezpečná krvná zrazenina. Hrozilo, že spôsobí nenávratné poškodenie mozgu, tím špičkových neurochirurgov však zasiahol včas.