Náhradu za mňa nehľadajte, vraví Bolek Polívka. Po mozgovej príhode posiela kolegom veľavravný odkaz
Mozgová príhoda ho nezastavila.
Len pred mesiacom verejnosť vystrašila správa, že obľúbený herec Bolek Polívka skolaboval počas predstavenia a museli ho previezť do nemocnice. Lekári neskôr potvrdili, že za jeho náhlou nevoľnosťou bola mozgová príhoda. Dnes však prichádzajú povzbudivé správy o tom, ako sa legendárny umelec má a čo ešte plánuje.
Zdravotný stav sa zlepšuje
Po prepustení z nemocnice sa Bolek Polívka postupne vracia k bežnému režimu a podľa kolegov pôsobí výrazne lepšie. Viaceré divadlá i umelci s ním stále počítajú vo svojich projektoch, a to aj napriek nedávnym vážnym zdravotným komplikáciám.
Jednou z udalostí, na ktorej by sa mal herec objaviť, je vianočný koncert speváka Ondřeja Rumla Zabudnutý príbeh, ktorý sa uskutoční 11. decembra v pražskom Divadle Hybernia. Polívka spevákovi jasne odkázal, že o jeho účasti nemá pochybovať. „Hovoril som s pánom Polívkom a vraj si za neho nemám hľadať náhradu,“ uviedol Ondřej Ruml pre denník Blesk.
Nechce, aby ho niekto nahradil
Rovnako optimisticky sa podľa dostupných informácií pozerá aj na ďalšie pracovné plány. Po Novom roku by mal vystúpiť v pražskom Divadle Bez zábradlí, kde má hosťovať so svojou hrou. Aj tým dáva najavo, že napriek zdravotným problémom sa nechce vzdávať práce, ktorá ho sprevádza celý život.
Ešte v októbri pritom situácia vyzerala vážne. Počas predstavenia mu v jednej chvíli prišlo zle a do divadla musela bezodkladne doraziť rýchla záchranná služba.