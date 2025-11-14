Náhradu za mňa nehľadajte, vraví Bolek Polívka. Po mozgovej príhode posiela kolegom veľavravný odkaz - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Náhradu za mňa nehľadajte, vraví Bolek Polívka. Po mozgovej príhode posiela kolegom veľavravný odkaz
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Viera Richterová a Emil Horváth mladší.

Keď sa ženil, oddávajúci mal štyri promile v krvi. Emil Horváth svoju Vierku očaril dobrým srdcom

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

SLEDUJE NÁS 207 069 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Náhradu za mňa nehľadajte, vraví Bolek Polívka. Po mozgovej príhode posiela kolegom veľavravný odkaz

Bolek Polívka s dcérou Annou v predstavení DNA.
Bolek Polívka s dcérou Annou v predstavení DNA. — Foto: Facebook/Divadlo Bolka Polívky

Mozgová príhoda ho nezastavila.

Len pred mesiacom verejnosť vystrašila správa, že obľúbený herec Bolek Polívka skolaboval počas predstavenia a museli ho previezť do nemocnice. Lekári neskôr potvrdili, že za jeho náhlou nevoľnosťou bola mozgová príhoda. Dnes však prichádzajú povzbudivé správy o tom, ako sa legendárny umelec má a čo ešte plánuje.

Zdravotný stav sa zlepšuje

Po prepustení z nemocnice sa Bolek Polívka postupne vracia k bežnému režimu a podľa kolegov pôsobí výrazne lepšie. Viaceré divadlá i umelci s ním stále počítajú vo svojich projektoch, a to aj napriek nedávnym vážnym zdravotným komplikáciám.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=619573353318644&set=a.606741301268516

Jednou z udalostí, na ktorej by sa mal herec objaviť, je vianočný koncert speváka Ondřeja Rumla Zabudnutý príbeh, ktorý sa uskutoční 11. decembra v pražskom Divadle Hybernia. Polívka spevákovi jasne odkázal, že o jeho účasti nemá pochybovať. „Hovoril som s pánom Polívkom a vraj si za neho nemám hľadať náhradu,“ uviedol Ondřej Ruml pre denník Blesk.

Nechce, aby ho niekto nahradil

Rovnako optimisticky sa podľa dostupných informácií pozerá aj na ďalšie pracovné plány. Po Novom roku by mal vystúpiť v pražskom Divadle Bez zábradlí, kde má hosťovať so svojou hrou. Aj tým dáva najavo, že napriek zdravotným problémom sa nechce vzdávať práce, ktorá ho sprevádza celý život.

Ešte v októbri pritom situácia vyzerala vážne. Počas predstavenia mu v jednej chvíli prišlo zle a do divadla musela bezodkladne doraziť rýchla záchranná služba.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…