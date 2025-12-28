Nie je len obyčajným starčekom s verným psíkom. Tajomstvo Deduška Večerníčka spočíva v jednej veci - Dobré noviny
Nie je len obyčajným starčekom s verným psíkom. Tajomstvo Deduška Večerníčka spočíva v jednej veci
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Jozefína Zaukolcová.

Róbert Bezák.

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Vladimír Krčméry.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Ilustračný obrázok.

Nie je len obyčajným starčekom s verným psíkom. Tajomstvo Deduška Večerníčka spočíva v jednej veci

Vedeli ste, že chalúpka Deduška Večerníčka existuje aj v realite?
Vedeli ste, že chalúpka Deduška Večerníčka existuje aj v realite? — Foto: Facebook, STVR

Televízna relácia Večerníček sa po prvýkrát objavila na obrazovkách 2. januára 1965.

Napriek tomu, že tento rok oslávil jubileum 50 rokov, do dôchodku stále ísť neplánuje. Ešte aj dnes sa na obrazovkách verejnoprávnej televízie každý večer o približne pol siedmej objaví ikonická postava Deduška Večerníčka, ktorá sprevádza celé generácie slovenských detí pri sledovaní večerných rozprávok.

Láskavý starček so snehobielymi vlasmi, ktorý žije v malebnej chalúpke so slamenou strechou a má verného psíka, večer čo večer zažína v úvodnej zvučke svetlá v oknách, čím symbolicky odprevádza deti do postieľok a ohlasuje začiatok rozprávky. Vedeli ste však, že chalúpka Dedka Večerníčka skutočne existuje?

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/stvr.officialpage/videos/1508394290169252/?t=0

Nebol to obyčajný deduško

Televízna relácia Večerníček sa po prvý raz objavila na obrazovkách 2. januára 1965. Postava Deduška Večerníčka aj s jeho obľúbenou zvučkou však prišla o čosi neskôr, do sŕdc divákov sa začala vrývať približne od roku 1975.

Knižnú podobu príbehov s názvom Deduško Večerníček vytvoril slovenský spisovateľ Jozef Pavlovič z jednoznačného dôvodu. „Lebo to nebol obyčajný deduško, ale taký, ktorý zažíhal hviezdy,“ cituje jeho vyjadrenie STVR. Vedeli ste však, že rozprávková chalúpka Deduška Večerníčka existuje aj v realite?

Turistické lákadlo

