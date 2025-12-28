Nie je len obyčajným starčekom s verným psíkom. Tajomstvo Deduška Večerníčka spočíva v jednej veci
Televízna relácia Večerníček sa po prvýkrát objavila na obrazovkách 2. januára 1965.
Napriek tomu, že tento rok oslávil jubileum 50 rokov, do dôchodku stále ísť neplánuje. Ešte aj dnes sa na obrazovkách verejnoprávnej televízie každý večer o približne pol siedmej objaví ikonická postava Deduška Večerníčka, ktorá sprevádza celé generácie slovenských detí pri sledovaní večerných rozprávok.
Láskavý starček so snehobielymi vlasmi, ktorý žije v malebnej chalúpke so slamenou strechou a má verného psíka, večer čo večer zažína v úvodnej zvučke svetlá v oknách, čím symbolicky odprevádza deti do postieľok a ohlasuje začiatok rozprávky. Vedeli ste však, že chalúpka Dedka Večerníčka skutočne existuje?
Nebol to obyčajný deduško
Knižnú podobu príbehov s názvom Deduško Večerníček vytvoril slovenský spisovateľ Jozef Pavlovič z jednoznačného dôvodu. „Lebo to nebol obyčajný deduško, ale taký, ktorý zažíhal hviezdy,“ cituje jeho vyjadrenie STVR. Vedeli ste však, že rozprávková chalúpka Deduška Večerníčka existuje aj v realite?