Samého seba by poslal do plynu. Hitlerova DNA odhalila jedno z najväčších tajomstiev nacistického vodcu
Samého seba by poslal do plynu. Hitlerova DNA odhalila jedno z najväčších tajomstiev nacistického vodcu
Samého seba by poslal do plynu. Hitlerova DNA odhalila jedno z najväčších tajomstiev nacistického vodcu

Adolf Hitler / Zábery z dokumentárneho seriálu
Adolf Hitler / Zábery z dokumentárneho seriálu — Foto: Wikimedia commons (German Federal Archives); Promo fotografie Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator (Channel 4)

Hitler podľa analýzy trpel zriedkavou genetickou poruchou.

„Kto by išiel zomrieť za niekoho kto mal iba ‚jednu guľu‘?“ spievalo sa v populárnej britskej piesni na povzbudenie obyvateľstva počas druhej svetovej vojny, v ktorej sa posmievali mužnosti nacistického vodcu. Už po vojne sa začali objavovať tvrdenie, že Adolf Hitler prišiel o semenník počas prvej svetovej vojny a v roku 2015 vedci skutočne potvrdili, že mal jeden nezostúpený semenník. Nový dokumentárny seriál teraz prišiel s údajne jasným dôkazom, že nacistický vodca nebol telesne úplne v poriadku.

Sám seba by poslal do plynu

Najnovší výskum, ktorý prináša britská stanica Channel 4, sa opiera o analýzu údajnej Hitlerovej DNA. Získali ju z kúsku látky pokrytej jeho krvou, ktorú si počas druhej svetovej vojny zobral domov americký vojak Roswell P. Rosengren. Ten zozbieral kúsok látky z pohovky v Hitlerovom berlínskom bunkri, kde spáchal samovraždu. Genetici porovnali vzorku s DNA jeho žijúceho príbuzného z Rakúska a výsledok po štyroch rokoch výskumu vyvolal veľký rozruch. „Nevedeli sme, čo nájdeme. Mohlo to byť najnudnejšie genómové čítanie na planéte, ale nakoniec to bolo neuveriteľné,“ priznáva pre Guardian profesorka genetiky Turi Kingová.

Kate Winslet vo filme Lee / Vojnová fotografka Lee Millerová
Prečítajte si tiež: V deň Hitlerovej smrti sa kúpala v jeho vani. Hrôzu, ktorú musela zažiť, ukryla do krabice od topánok

Hitler podľa analýzy trpel Kallmannovým syndrómom – zriedkavou genetickou poruchou, ktorá narúša pubertálny vývoj a ovplyvňuje aj tvorbu testosterónu či vývin pohlavných orgánov. Táto diagnóza by presne vysvetľovala aj dlhodobé dohady o nezostúpenom semenníku. Vedci dokonca pripúšťajú aj možnosť, že Hitler mal mikropenis, čo podľa historických záznamov mohlo byť predmetom posmechu už počas prvej svetovej vojny.

Hitler a židovskí predkovia

Kingová upozorňuje na paradox, ktorý výskum priniesol: vodca nacistov, ktorý presadzoval tvrdé a kruté predstavy o „dokonalej rase“, by podľa vlastných kritérií neprešiel vlastným výberom. „Keby sa pozrel na svoje výsledky, takmer isto by sám seba poslal do plynovej komory,“ hovorí profesorka.

Súrodenci Irene a René
Prečítajte si tiež: Dvojičky prežili Mengeleho pokusy. Stretli sa až po rokoch, keď Reného v Československu vypátral detektív

Historici upozorňujú aj na iné zvláštnosti, ktoré by mohli s genetickou poruchou súvisieť. Hitler mal mimoriadne nízky záujem o súkromný život, intímne vzťahy takmer neudržiaval a celý život zasvätil politike. Na rozdiel od iných nacistických pohlavárov nemal deti, rodinu ani milenky, čo je medzi vysokými predstaviteľmi režimu unikát. Výskum zároveň vyvracia jednu z dlhoročných konšpirácií – že Hitler bol židovského pôvodu.

