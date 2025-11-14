Slováci s úžasom sledujú skromného génia v televíznom kvíze. Juraj sa vyrovná aj umelej inteligencii
Tento súťažiaci prepisuje definíciu slova celebrita, jeho vedomosti pripomínajú chatGPT.
Každým dňom známejší pán Juraj môže byž na seba právom hrdý. Po 17. kole súťaže Riskuj dosiahol ďalší historický úspech – na konte má neuveriteľných 43 275 eur a postupuje do 18. kola. Sympatický a skromný pán, ktorý sa stal miláčikom divákov vedomostných kvízov, pokračuje v ceste za rekordnou výhrou vo všetkých vedomostných súťažiach súčasnosti. Jurajov rýchlo sa rozrastajúci fanklub pozerá posledné časti so zatajeným dychom a drží mu prsty ako žiadnemu súťažiacemu doposiaľ.
Skromný hrdina obrazoviek
Vo forme, v akej dnes reláciu Riskuj poznáme, ju TV JOJ vysiela už tri roky. V tomto roku relácia trochu pozmenila pravidlá. Kým v rokoch 2022-2024 súťažiaci nesmeli súťažiť dlhšie ako päť častí, tento rok je počet kôl neobmedzený. Súťažiaci Juraj túto možnosť využil najlepšie, ako sa dalo.
Do pamäti divákov sa zapisuje svojou pokorou a nenúteným vystupovaním. Každý deň, vždy s novými súpermi, dokazoval, že jeho vedomosti a rýchle reakcie majú obrovskú silu. Po 17. kole má na konte 43 275 eur, čo je suma, akú slovenská televízna súťaž Riskuj doposiaľ nikomu za vedomosti nevyplatila. A hoci by sa mohlo zdať, že ide o neprekonateľný výkon, Juraj zostáva verný svojmu mottu: „Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie.“
Skromný pán sa vraj nikdy nepovažoval za génia. Pri jednotlivých postupoch zdôrazňoval, že jeho úspech je kombináciou náhody, sústredenia a podpory blízkych. Už tým zaujal divákov, že namiesto sebavedomých vyhlásení hovoril o skromnosti, vďačnosti a rešpekte k súperom. Tento prístup mu priniesol ešte väčšiu popularitu – ľudia v ňom vidia obyčajného človeka, ktorý sa odvážil skúsiť šťastie a teraz svojimi širokými vedomosťami prepisuje históriu slovenských vedomostných relácií.