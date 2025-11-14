FOTO: Tisíce hodín práce priniesli do Tatier unikát. Ľadový dóm ponúka silný odkaz a ukryté prekvapenia
Tatranský ľadový dóm privítal prvých hostí.
Najnavštevovanejšia zimná atrakcia Vysokých Tatier opäť otvorila svoje brány. Každý rok prináša inú tému a návštevníci prichádzajú s očakávaním, čo bude ukryté pod veľkou kupolou tentokrát. A hoci je ľadový dóm stálicou tatranskej zimy, vždy dokáže prekvapiť. Tohtoročná podoba patrí k tým, na ktoré sa nezabúda. Ľuďom sa totiž otvorí pohľad na monumentálne dielo, ktoré spája remeslo, históriu aj duchovnú symboliku.
Pocta dvom pápežom
Ako uvádzajú Vysoké Tatry - Hory zážitkov, Tatranský ľadový dóm vstupuje do svojej trinástej sezóny a vzdáva poctu dvom pápežom – Františkovi, ktorý v roku 2025 zomrel, a jeho nástupcovi Levovi XIV. Téma tak symbolicky spája koniec jednej éry s nástupom druhej. Dominantou je ľadová replika Baziliky sv. Jána v Lateráne, hlavného chrámu mesta Rím a hierarchicky najvyššie postaveného kostola katolíkov.
Priamo pred jej priečelím vedie novinka tohto ročníka – ľadový tunel, ktorý návštevníkom postupne odkrýva celú majestátnosť stavby. „Naším zámerom bolo nájsť takú architektúru, ktorá by spojila príbehy dvoch pápežov. Bazilika sv. Jána v Lateráne nám z tohto pohľadu prišla ako ideálna stavba. Okrem monumentálnosti zaujme aj množstvom detailov, ktoré naši rezbári spracovali do dychberúcej podoby a veríme, že sa bude návštevníkom páčiť,“ uviedol pre Nový Čas manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.
Tisíce hodín práce
Stavba vznikla z 225 ton ľadu a na jej tvorbe sa podieľalo 20 rezbárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka. Pod vedením hlavného staviteľa Adama Bakoša pracovali na diele viac ako 4 000 hodín.
Návštevníci môžu obdivovať sochy apoštolov, Svätú bránu aj pápežský stolec, na ktorom začína svoju cestu novozvolený pápež. V ľadovom dóme sa nachádza aj vyobrazenie šiestich pápežov – Leva XIV., Františka, Benedikta XVI., Jána Pavla II., Jána Pavla I. a Pavla VI.