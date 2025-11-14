FOTO: Tisíce hodín práce priniesli do Tatier unikát. Ľadový dóm ponúka silný odkaz a ukryté prekvapenia - Dobré noviny
FOTO: Tisíce hodín práce priniesli do Tatier unikát. Ľadový dóm ponúka silný odkaz a ukryté prekvapenia
— Foto: Facebook/Región Vysoké Tatry - High Tatras Region

Tatranský ľadový dóm privítal prvých hostí.

Najnavštevovanejšia zimná atrakcia Vysokých Tatier opäť otvorila svoje brány. Každý rok prináša inú tému a návštevníci prichádzajú s očakávaním, čo bude ukryté pod veľkou kupolou tentokrát. A hoci je ľadový dóm stálicou tatranskej zimy, vždy dokáže prekvapiť. Tohtoročná podoba patrí k tým, na ktoré sa nezabúda. Ľuďom sa totiž otvorí pohľad na monumentálne dielo, ktoré spája remeslo, históriu aj duchovnú symboliku.

Pocta dvom pápežom

Ako uvádzajú Vysoké Tatry - Hory zážitkov, Tatranský ľadový dóm vstupuje do svojej trinástej sezóny a vzdáva poctu dvom pápežom – Františkovi, ktorý v roku 2025 zomrel, a jeho nástupcovi Levovi XIV. Téma tak symbolicky spája koniec jednej éry s nástupom druhej. Dominantou je ľadová replika Baziliky sv. Jána v Lateráne, hlavného chrámu mesta Rím a hierarchicky najvyššie postaveného kostola katolíkov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priamo pred jej priečelím vedie novinka tohto ročníka ľadový tunel, ktorý návštevníkom postupne odkrýva celú majestátnosť stavby. „Naším zámerom bolo nájsť takú architektúru, ktorá by spojila príbehy dvoch pápežov. Bazilika sv. Jána v Lateráne nám z tohto pohľadu prišla ako ideálna stavba. Okrem monumentálnosti zaujme aj množstvom detailov, ktoré naši rezbári spracovali do dychberúcej podoby a veríme, že sa bude návštevníkom páčiť,“ uviedol pre Nový Čas manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.

Tisíce hodín práce

Stavba vznikla z 225 ton ľadu a na jej tvorbe sa podieľalo 20 rezbárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka. Pod vedením hlavného staviteľa Adama Bakoša pracovali na diele viac ako 4 000 hodín.

Návštevníci môžu obdivovať sochy apoštolov, Svätú bránu aj pápežský stolec, na ktorom začína svoju cestu novozvolený pápež. V ľadovom dóme sa nachádza aj vyobrazenie šiestich pápežov – Leva XIV., Františka, Benedikta XVI., Jána Pavla II., Jána Pavla I. a Pavla VI.

Hra svetla a ukryté prekvapenia

