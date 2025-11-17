Týždeň v sebe nosila mŕtve dieťatko, zničiť ju chceli aj falošnou fotkou. Marta Kubišová po sláve netúžila
Život sa s ňou napriek jej obrovskému talentu nemaznal
Keď nahráva skladbu Modlitba pro Martu, nikomu by nebolo napadlo, že sa raz stane symbolom odporu voči komunistickému režimu a neskôr aj jednou z tvárí Nežnej revolúcie. Marta Kubišová si v živote zažila všeličo, no komunistom sa nikdy nepodvolila, aj keď na to mala tisíc dôvodov. Nepriazeň režimu pociťovala už ako dieťa a neskôr jej, hoci vyhrala Slávika i Bratislavskú lýru, zástupcovia bývalého režimu zakázali vystupovať – vymysleli si, že nafotila porno a natvrdo ju zakázali.
Zazvonilo im gestapo
Marta Kubišová sa narodila v predvečer Dušičiek v roku 1942 do obdobia ťažkých represií nemeckých okupantov počas druhej svetovej vojny. Bola ešte malá, keď u nich zvonilo gestapo, či jej otec nie je ten Kubiš, ktorý spáchal atentát na Heydricha.
Išlo však len o zhodu mien. Neskôr si však naňho vymysleli zákernú lož aj komunisti – vyhlásili, že vo svojej ordinácii poškodil röntgenový prístroj, len aby ho nemusel odovzdať súdruhom. A keďže ľudia, ktorí sa s režimom nepriatelili, často so sebou stiahli dolu aj svojich najbližších, tvrdo na to doplatila aj Marta.
O hudbu sa spočiatku nezaujímala
O hudbu sa ako dieťa veľmi nezaujímala. Keď sa z rodných Českých Budejovíc presťahovala s rodinou do malomesta, začala síce chodiť na klavír, no jeho výučbu zakrátko bojkotovala, až si nakoniec vynútila, že v hraní pokračovať nebude a dala sa na čítanie kníh. V puberte sa však k hudbe vrátila. Ako píše portál Seznam.cz, už v tom čase ju veľmi lákalo zahraničné rádio a sympatie k Západu v jej duši po tom, ako sa ani na tretí pokus nedostala na vysokú školu, ešte zosilneli.