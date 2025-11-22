Nacisti ju považovali za najnebezpečnejšiu. Špiónku s drevenou nohou, ktorá viedla odboj, nikdy nechytili
Aj s drevenou nohou dokázala sabotovať železnice a organizovať výsadky.
Poznali ju pod prezývkou Diane, no jej pravé meno bolo Virginia Hallová. Gestapo ju označilo za najnebezpečnejšiu spojeneckú špiónku. Aj keď na ňu posielali dvojitých agentov a jej tvár poznalo celé Francúzsko, nikdy ju nechytili. V čom spočívalo jej tajomstvo?
Rodená Američanka, ktorej otec bol bankár a matka sekretárka, študovala na baltimorskej škole Royal Park Country Day School. Odtial pokračovala na Radcliffe College, Bernard College a neskôr odišla za štúdiami do Európy (najskôr študovala v Paríži, neskôr vo Viedni, Štrasburgu, Grenoble a nakoniec v Toulouse). Mala výbornú nemčinu, francúzštinu a taliančinu. Vyštudovala ekonómiu a medzinárodné právo.
Podľa lifee.cz ju matka prosila, aby sa vydala za bohatého muža a opäť pozdvihla meno Hall, no Virginia na to nemala ani pomyslenie. „Namiesto večierkov radšej chodila na poľovačky, sukňu vymenila za nohavice a raz dokonca prišla do školy so živými hadmi omotanými okolo zápästí," uviedol portál. Vyzerá to tak, že mladá Virginia bola pekný kvietok.
Jedna vec však bolo jej správanie a odpor voči konvenciám, druhá vec jej školské výsledky. Možno bola výstredná či excentrická, no zároveň patrila medzi najlepších študentov. Zvolili ju za predsedníčku triedy a v rannom študentskom období sa stala šéfredaktorkou školských novín na Roland Park Country School.
Po štúdiách, v roku 1929 sa vrátila do USA. V júli 1931 sa stala úradníčkou amerického veľvyslanectva vo Varšave, potom slúžila v Talline, Viedni a v tureckom Izmire – ten sa jej stal osudným. Na love došlo k postreleniu jej ľavej končatiny, v rane po guľke vznikla gangréna, a krátko na to prišla o časť nohy. Odvtedy nosila drevenú protézu, ktorú volala Cuthbert a dokonca o nej písala v depešiach. Londýn jej raz odpísal: „Ak Cuthbert robí problémy, zbavte sa ho.“ Od nehody značne krívala, no jej akčnú povahu nemohlo nič zlomiť, ambície, bohužiaľ, áno.
V tej dobe amputácia nohy stačila na to, aby jej zdravotný posudok znemožnil vysnenú kariéru diplomatky a veľvyslankyne na ministerstve zahraničia. Navyše vo všeobecnosti ženy na týchto pozíciach vtedy vítane neboli. Hallová preto musela v máji 1939 rezignovať.