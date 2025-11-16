Ako pripraviť slaninu, keď sa jej nechcete vzdať? Odborník radí, na čo si dať pozor
Ideálne by bolo nejesť slaninu vôbec. Táto myšlienka je však pre mnohých nepriechodná.
Vajíčka so slaninkou, vyprážaná slaninka, slaninka na haluškách či plátok v hamburgeri. Pre mnohých ľudí je slanina synonymom poriadnych raňajok, ktoré ich majú zasýtiť až do obeda. Iní si z nej po plátkoch odkrajujú pri každom otvorení chladničky. Ak ste aj vy milovníkom slaniny, väčšina výživových špecialistov by vám dala jednoznačnú radu – zabudnite na ňu, alebo minimálne jej konzumáciu obmedzte na minimum.
Červené mäso a ultraspracované mäsité výrobky, kam patrí aj slanina, sú spájané s chronickými ochoreniami. Ide predovšetkým o vysoký krvný tlak, ochorenia obličiek, zlyhanie srdca, astmu, migrénu a aj niektoré druhy rakoviny. Ak sa jej však nemienite vzdať, môžete ju skúsiť aspoň pripraviť o niečo zdravším spôsobom.
Dôležité rady
„Príležitostný kúsok spracovaného mäsa vo vyváženej strave nebude zrejme predstavovať veľké riziko, ale je múdre z neho vytvoriť skôr víkendovú pochúťku než ho jesť každý deň,“ prezradil pre Daily Mail výživový odborník Rob Hobson.
Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2015 zistila, že denná spotreba spracovaného mäsa zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva o 18 percent. Aj preto sú odborníci pri slanine opatrní. Ak sa jej nechcete vzdať, urobte aspoň tieto malé zmeny.